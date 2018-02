Lefejelte a lányát egy másik szülő: Mária elégedetlen a végzéssel

Korábban megírtuk: tavaly november 6-án egy édesanya két lányt is bántalmazott a vásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskolában. Az egyiknek a haját rángatta, a másikat az arcán megfejelte – nyolc napon belül gyógyuló zúzódást szenvedett –, és az előbbi tinit meg is fenyegette.

– Úgy emlékszem, én is hasonló büntetést kaptam, amikor évekkel ezelőtt a lányomat csúfoló tinédzser fiúnak azt mondtam: ha ezt még egyszer megteszi, kitaposom a belét – közölte Mezeiné Horváth Mária, akinek a lányát tavaly az egyik szülő lefejelte a vásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskolában.Az ügyben – a hivatalos megfogalmazás szerint tárgyalás mellőzésével – január 2-án végzés született a Hódmezővásárhelyi Járásbíróságon, amely január 15-én jogerőre emelkedett. Eszerint a zaklatással, testi sértéssel és garázdasággal vádolt nőt 2 évre próbára bocsátják, és ha ezalatt nem követ el semmit, életének ez a szakasza lezárult. Ez ellen fellebbezésnek nincs helye, de a végzés kézbesítésétől számított 8 napon belül az ügyész és a vádlott kérheti a tárgyalás megtartását.Akkor garázdaság vétségének megalapozott gyanújával indult ellene eljárás a vásárhelyi rendőrkapitányságon.Mezeiné Horváth Mária a fenti büntetést kevesli. Azt is furcsállja, hogy nem volt tárgyalás, és annak megtartását ők, a szülők nem is kezdeményezhetik. A végzésről az értesítést a napokban kapták kézhez. Utánajártunk: annyi lehetőségük maradt Máriáéknak, hogy panaszukat leírják, és azt eljuttassák az illetékes bíróságnak, vagyis a vásárhelyinek.