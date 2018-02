Lefújták a Valentin-napi lakatolást

A felhívást 81-en osztották meg és adták tovább. Nem tinédzserek ötlete volt ez: huszonéve házasságban élő párok is akadtak az akció támogatói között.

Esküvői fotók – középületben

– Azt akartuk, hogy ebben a házban mindenki otthon érezze magát. Otthon pedig szokás kitenni a falra az esküvői fotót – mondja a mórahalmi Duka Félix az Aranyszöm Rendezvényházban látható esküvői képekről. Az intézmény elkészülte óta mintegy négyszáz mórahalmi házaspár fotóját tették ki a falra, egyforma keretben. Megünneplik a kerek házassági évfordulókat is, ebből az alkalomból a párok emléklapot kapnak. A kezdeményezés népszerű a városban. Vannak családok, amelyeket már három generáció is képvisel ilyen módon a rendezvényház belső terében.

„Sziasztok! Sajnos törölni kell ezt a projektet! A tulajdonos határozott kérésére…" – tette közzé kedden a Facebook közösségi oldalon a 49 éves vásárhelyi családapa. Korábban az ismerőseivel együtt azt tervezték, hogy Valentin-nap alkalmából a házasságukat vagy kapcsolatukat jelképező lakatokat kapcsolnak a Zrínyi utca 1. alatti ház kovácsoltvas kerítésére. A felhívást 81-en osztották meg és adták tovább. Nem tinédzserek ötlete volt ez: huszonéve házasságban élő párok is akadtak az akció támogatói között.Akadt, aki aggódott, mi lesz a lakatok sorsa, és mit szól majd az önkormányzat. „Nekem tetszik, remélem, a kerítés tulajdonosának is (az épület és a kerítés is magántulajdonban van)" – szólt hozzá a beszélgetéshez Hegedűs Zoltán alpolgármester. „Szerintem ha kulturáltan felrakjuk a mi kis lakatunkat, akkor nem lesz semmi gond!" – írta a kezdeményező.Amikor kiderült, a tulajdonos nem járul hozzá a lakatoláshoz, korrekt módon közzétette, hogy lehetőleg senki se zárjon oda – de ha valakinek van ötlete, hogy hová lehetne föltenni a lakatokat, szóljon. Azt nem sikerült megtudnunk, végül szerdán találtak-e másik helyet, mert kérdésünkre nem reagált a kezdeményező, így a nevét sem írjuk le.A Zrínyi utcai gyönyörű, szecessziós épület 2004 óta műemlék: a XIX. és XX. század fordulóján építtette a Kaszinó Egylet, Sándy Gyula tervei alapján. Működött ifjúsági házként, most üresen áll. 2008-ban arról írtunk, hogy esetleg vásárcsarnokként hasznosítják. A helyi fotókör fotómúzeumot látott volna benne szívesen. Aztán szóba került, hogy egy alternatív energiaforrásokkal foglalkozó cég nyitna itt bemutatótermet. A kerítésre korábban már rázártak két lakatot, a harmadik a kapun lévő láncot fogja össze.– Igen, tényleg kértem, hogy ne tegyenek lakatokat a kerítésre, ezt egy ilyen védett épülettel nem lehet megtenni. Azt gondolom, mindenki otthon rendezzen Valentin-napot – mondta lapunknak a tulajdonos, aki ezúttal nem kívánt névvel szerepelni az újságban.