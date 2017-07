Legóval tanulnak informatikát és matekot

– Az itt lévő játékok közül a foci a kedvence, mert azt egyszerre többen is lehet játszani, de otthon több Star Wars legószettje is van Petriknek – mondta Kiri Péter, Petrik édesapja a vásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola tornatermében pénteken. A legótábor utolsó napján Kecskemétiné Varga Beáta, az iskola munkatársa és a program szervezője elmondta, hogy elkeseredtek a gyerekek a kéthetes tábor vége miatt.



– Mindenhonnan pozitív visszajelzéseket kaptunk. A szülők a gyerekeken keresztül gyűjtik a tapasztalatokat, ők nagyon elégedettek voltak a legótáborral – számolt be a szervező. A kéthetes táborra 300 liter legót kaptak kölcsön egy szegedi kereskedőtől.



– Két évvel ezelőtt kerültünk a Lego Educatio programba, ennek részeként ezekkel a játékokkal a matematikát és az informatika alapjait tanítjuk a gyerekeknek. Innen jött az ötlet, hogy rendezhetnénk egy tábort is, ezt megelőzően még az őszi szünetben rendeztünk egy egynapos próbatábort – fejtette ki Kecskemétiné Varga Beáta.

A táborba nemcsak a Varga tanulóit várták, hanem városszerte érkeztek iskolaérett gyerekek, összesen körülbelül hetvenen.



– A tábor elején építettünk egy nagy vasútvonalat, ami mellé utána közösen egy várost alakítottak ki a gyerekek – magyarázta Beáta, de ezenkívül például autós vagy sportkészletekkel is múlatták az időt a táborozók. – De nem úgy kell elképzelni a tábort, hogy reggel nyolctól délután 4-ig csak legóztak a gyerekek: ezt kiegészítettük kinti programokkal, vetélkedőkkel, szabadtéri játékokkal is – fejtette ki.



Kecskemétiné Varga Beáta arra is kitért, hogy az intézményben már az első osztályban elkezdenek ismerkedni a programozással.



– Van az iskolában egy robot, amit már egészen korán tanári segítséggel elkezdhetnek programozni. Aki idekerül, az biztosan megismerkedik ezzel a robottal – jelentette ki.