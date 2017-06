Legyen külön napozómóló - javasolják a csónakosok Mártélyon

Nem öröm a rucaöröm

– A játszótér melletti területen száraz ágak lógnak a fákról, több kidőlt fa pedig a vízbe lóg, zavarja a horgászokat – vetette fel Rácz Imre üdülőtulajdonos azon a lakossági fórumon, amelyet Hódmezővásárhely önkormányzata, valamint a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. szervezett az üdülőtulajdonosoknak. Vágó János önkormányzati képviselő mellett a zrt. és a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársai válaszoltak a felmerült kérdésekre.Rácz Imre azt is felvetette, hogy még alig kezdődött el a nyári időszak, máris rengeteg a rucaöröm a vízben.Válaszként elhangzott, a kiszáradt fákat, gallyakat megnézik, ahol szükséges, intézkednek. A rucaörömöt évek óta gyérítik, reménytelen, de nem is cél a teljes kiirtása – mondták el.Pillár Zoltán üdülőtulajdonos azt mondta, elégedett a közterületek rendben tartásával. Neki az szúrt szemet, hogy míg sokan rendesen gondozzák az ingatlanjaikat, vannak olyan üdülők is, amelyek elhanyagoltak, gazdátlanok, a tulajdonosaik évek óta felé sem néztek.Egy másik tulajdonos az iránt érdeklődött, kinek kell szólni, hogy az egyik közterületen lévő, kiszáradt fába darazsak költöztek. A fórum szervezői azt javasolták, a katasztrófavédelemmel vegye fel a kapcsolatot.

Mólóügyi kérdések

Kutya-macska barátság

A mólók miatt is sok kérdés érkezett. Több nyaralótulajdonost is zavar, hogy ott napoznak a felnőttek, a gyerekek pedig a mólón szaladgálnak. Vágó János hangsúlyozta, a mólók azért vannak, hogy a csónakok biztonságban legyenek.Előfordult, hogy elsüllyesztették, megrongálták a fiatalok a csónakokat. A napozóktól pedig van, hogy alig tudnak kikötni és kimenni a partra a horgászok.Felvetődött, hogy kerüljön kapu a mólókra, amit kulccsal zárhatnának a csónaktulajdonosok. Arról is szó esett, hogy jó lenne egy napozómóló is. Ezzel kapcsolatban a képviselő megjegyezte, annak létesítésére szigorú előírások vannak.Egy asszony arra panaszkodott, hogy sok a kóbor macska az üdülőövezetben. Sérelmezte azt is, hogy ugyan a strandon kívül, de vannak, akik a holtágban úsztatják meg a kutyájukat. Egyszer szemtanúja volt, hogy egy nagy testű labrador ösztönösen meg akart menteni egy úszót, aki ettől nagyon megijedt.A panaszos arról is beszélt, hogy az utóbbi években nem nagyon lehet pihenni az éjjelenként részegen mulató fiataloktól. Szerinte a befizetett építményadókból a nyári hónapokban lehetne közterület-felügyelőt foglalkoztatni, hogy vigyázzon a rendre. Mint elhangzott, ez a rendőrség dolga, nem a közterület-felügyelőké.A tulajdonosok kérték, hogy az üdülőterület frekventált pontjaira helyezzen térfigyelő kamerákat az önkormányzat. Ígéretet kaptak, hogy megvizsgálják a lehetőségeket.