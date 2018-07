Leomlott egy ház tűzfala Mindszent központjában, ömlött a gáz egy eltört vezetékből, társasházakat ürítettek ki - fotók

Egyelőre nem tudni, hogy mi miatt dőlt ki a ház tűzfala. Szerencse, hogy nem napközben történt a baj. A ház előtti járdán mindig sokan jöttek-mentek. Fotók: Kovács Erika

A ház tűzfala éjfél körül dőlt le. Vitte magával a tető egy részét is. A fal mellett álló autó is megrongálódott. A törmelék eltört egy gázvezetéket is, ahonnan süvítve ömlött ki a gáz. Személyi sérülés szerencsére nem történt.

Vannak, akik szerint a dagasztógép okozta a bajt, mások szerint akkor minden épületnek le kellene dőlnie, ahol pékség működik. A statikus szerint az épület előtt elhaladó autók nagyobb rezgést adnak ki.

– Én arra ébredtem, hogy a rendőrök verték az ajtómat, hogy keljek föl, mert azonnal el kell hagyni a lakást – mondta Nagy Rozália, aki a leomlott falú ház szomszédságában lakik. Pénteken éjjel történt a baj. Az épület, amelyet Annus-féle háznak is neveznek Mindszenten, a város főutcáján áll, a polgármesteri hivatallal szemben. Egyik felében körülbelül két hete egy pékség kezdett működni, a másik fele pedig lakatlan. A ház előtti járdán mindig hatalmas a forgalom. Ha ez nappal következik be, lehet, hogy nem csak anyagi kár történt volna.– Magamra kaptam valamit, aztán elhagytam a lakást. Rendesek voltak a rendőrök, nyugtatgattak bennünket, hogy nem lesz semmi baj. Még mindig jobb volt a parkban álldogálni, mint hogy otthon várni, hogy berobban-e a ház, vagy sem – mesélte Nagy Rozália. Ő a szomszédjaitól hallotta, hogy iszonyatos hangja volt, amikor leomlott a fal. Utána pedig ömlött ki a csőből a gáz. A környék lakóitól úgy tudjuk, pánik nem alakult ki. A szolgáltató szakemberei is gyorsan a helyszínre érkeztek, és elzárták a gázt.– Engem is álmomból ugrasztottak. Azonnal a helyszínre siettem – tudtuk meg Zsótér Károly polgármestertől. – A környező házakból 80 embert kellett kitelepíteni. Őket a tűzoltószertárban és a polgármesteri hivatal dísztermében helyeztük el. Ilyen még nem fordult elő, hogy kisgyerekek aludjanak a díszterem szőnyegén, de most vészhelyzet volt. Voltak olyanok is, akik a parkban maradtak, természetesen védőtávolságon kívül, amíg haza nem lehetett menniük – tájékoztatott a polgármester.Zsótér Károly azt is elmondta, az elsődleges vélemények szerint több évtizeddel ezelőtt építették hozzá az épülethez a szárazkapus részt, amelynek a tűzfala most kidőlt. Az akkori építész nem kötötte be rendesen az új részt a meglévő épületbe. Ez is okozhatta a problémát.A városban arról beszéltek az emberek, hogy az is hozzájárulhatott a tragédiához, hogy két hete egy pékség kezdett ott működni. Többen úgy vélték, az épület másik felében lévő dagasztógép ritmikus mozgása miatt dőlhetett le a fal. Mások azonban úgy gondolták, ha ez igaz lenne, akkor minden pékségnek össze kellene dőlnie. A környék lakói azt is elmondták, hogy az utóbbi 1-2 hétben kezdett potyogni az ominózus falrészről a vakolat. Egy idős asszony pedig, aki a közelben lakik, pénteken délelőtt arra lett figyelmes, hogy 1 méter magasságban, mintha megroggyant volna a fal, a fölötte lévő rész pedig elindult kifelé.– Nagyon jó állapotú ház volt. A szüleim nem élnek már, most nem lakik benne senki, de télen még fűtöttem is, hogy ne romoljon az állaga – tudtuk meg Bálint Csabától, a ház egyik örökösétől. – Az utóbbi két hétben annyit vettem észre, hogy a lábazattól mintha elvált volna a vakolat. Azt terveztem, hogy megveszem a testvéremtől az ő örökségi részét és odaköltözöm. Most nem tudom, hogy mi lesz. Éppen a szakértőt várom. A szakvéleménye nélkül a sérült rész bontásához sem lehet hozzáfogni. Értetlenül állok a történtek előtt – mondta Bálint Csaba.Az elmúlt napokban a pékség kedvelt hely lett a városban, mivel helyben sülnek a kenyerek és a péksütemények, és hétvégén is nyitva tart – illetve tartott, mert most átmenetileg be kellett zárniuk. Az ajtón ez olvasható: „Sajnálattal közöljük, hogy üzletünk falomlás miatt, ideiglenesen bezárt."– Egyelőre nem tudunk semmit. Nagyon nagy kár ez nekünk, hiszen még csak most nyitottunk – mondta a tulajdonos képviseletében Szabó Fanni. – Én is hallottam azokat a pletykákat, hogy a dagasztógép miatt történt a falomlás, de ez kizárt dolog. Megkérdeztük erről a statikust is, aki azt mondta, hogy az épület előtt elhaladó autók nagyobb rezgést adnak ki, mint amit a dagasztógép – tette hozzá.A szakemberek vizsgálják, hogy mi okozhatta a falomlást.