Lesz fájuk jövő télre is

Fél órával később rendőrök álltak a kapujukban, hogy megnézzék, veszélyben vannak-e a gyerekek. Azt javasolták, forduljanak az önkormányzathoz segítségért, a város fel is ajánlotta, hogy ad fát.– Ha minden igaz, egy külföldön élő anyuka jóvoltából a napokban kapunk fát – mesélte tegnap Erika. – A Facebookon is többen megkerestek, hogy támogatnának tüzelővel, de ezek nem konkrét felajánlások. Mások azt mondták el, hogy átérzik a nehéz helyzetünket. Egy cégtulajdonos pedig a jövő téli tüzelőnkről gondoskodik.Nagyon köszönök mindent. Nem segélyből élünk, de most krízisbe kerültünk. Senki nem tudhatja, mikor lesz hasonló helyzetben, ezért nem kellene bennünket senkinek sem elítélnie. A cikkhez ugyanis néhányan olyan kommentet írtak, ami nagyon rosszulesett. Azt javasolták, forduljanak az önkormányzathoz segítségért.Dienes Erikáéknak egy szegedi cégtulajdonos, Havancsák László ajánlotta fel jövő télre a tüzelőt. – Nekem is ikreim vannak, sőt, az unokáim is azok. Biztosan nagyon nehéz egyedül nevelni két egyidős gyermeket. Az elmúlt 20 évben több családnak is segítettem. Most is állom a szavam. Úgy beszéltük meg az anyukával, hogy augusztusban megveszem azt a mennyiségű fát, amivel 2018 tavaszáig fűthetnek. Most ugyanis kapott annyi felajánlást, amivel tavaszig meglesznek – mondta Havancsák László.