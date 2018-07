Levadásszák a szemetelőket Vásárhelyen - 10-től 50 ezer forintig terjedhet a bírság

Hiába a szelektív gyűjtők: a papír- és műanyaghulladék mellettük hever. Fotó: Imre Péter

– Az öt újratelepített szelektív hulladékgyűjtő szigetet a belvárosba, a társasházas övezetbe terveztük, és számoltunk azzal, hogy újra megjelenik környékükön az illegálisan lerakott szemét – közölte Kovács Pál, a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. pénzügyi és szolgáltatási igazgatója. Ez megtörtént, de a jelenlegi mennyiség még kezelhető – közölte a szakember.Mint ismert, a vásárhelyi önkormányzat tavaly ősszel felszámolta a városban lévő 23 szelektív hulladékgyűjtő szigetet.Közel 1 hónapja, június 8-án ötöt újratelepített, amelyekbe papír, műanyag és üveg tehető. Kovács Pál elmondta, szerinte minimum 3 hónapig kell a területen maradniuk a szigeteknek, akkor lehet értékelhető következtetéseket levonni, akkorra indulhat be az a rendszer, amely a térfigyelő kamerákkal segíti lebuktatni az illegális szemétlerakókat. Erről a múlt héten egyeztettek a rendőrséggel. Még nem sikerült senkit fülön csípni, eljárás sem indult. Ez a jövőben változhat a most kezdődött együttműködésnek köszönhetően. – Ha nem sikerül kordában tartani a dolgokat, oda lyukadhatunk ki, ahol tavaly ősszel tartottunk – vélekedett Kovács.Az öt újratelepített szigetből hármat újra felkerestünk. A Lehel utcán kisebb papír- és műanyaghalmokat találtunk a konténer körül, a Penny-parkolónál körberakták a kukákat hatalmas dobozokkal. A Szegfű utcán, ahol mindig gond volt, gyűlt a konténereknél a szemét, tegnap példás rendet találtunk. Egyetlen nejlonzsákot támasztottak az egyik kukához. A Hóvirág utcai szelektív hulladékgyűjtő szigetnél a közelmúltban üveghalom, pizzásdobozok alkotta csendélet volt. Pedig kamera is van – igaz, lombtakarásban. Térfigyelő kamera működik még a Penny-parkolónál, a Lehel utcán és a Szegfű utca elején, csupán a Dr. Banner János utcán nincs.– Az ügyben kérjük az önkormányzat, a városvezetés segítségét, így érhetünk el eredményt. Bízunk benne, hogy a hulladékgazdálkodási bírságot – ami 10-től 50 ezer forintig terjedhet – a polgármesteri hivatal szigorúan kiveti a beazonosított vagy tetten ért illegális szemétlerakókra – mondta zárásként Kovács Pál.