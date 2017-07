Lőnek, álcáznak és sátorban laknak: katonai tábort szerveznek fiataloknak Vásárhelyen

– Ne maradjon szabad bőrfelület, a szájra, a fülre, a nyakra is jusson a festékből – kapták az utasításokat az álcafestéshez a honvédelmi tábor 12–18 éves résztvevői Vásárhelyen, a Zrínyi Miklós Laktanyához tartozó gyakorlóterepen. A bentlakásos sátortábort a Magyar Honvédség, helyben a lövészdandár szervezte. Négy turnusban összesen 140 gyerek kap „kiképzést", ismerkedik a katonaélettel. A második hét tegnap csapatok közötti vetélkedővel zárult.– Számomra nem volt újdonság a fegyelem, a reggel 6 órai kelés, otthon is akkor szoktam – árulta el a Békés megyei Sarkadról érkezett 16 éves Tar Attila. Hozzátette, érdekli a honvédség, egyenruhában képzeli el a jövőjét, és a táborba is szívesen visszatérne máskor is.– A keménység, a szigor jó volt, és sok, számunkra új dolgot tapasztaltunk – sorolta a mezőberényi Jenei Jonatán. – Megismerkedhettünk szállító harcjárművekkel, légpuskával lőttünk, megtanultuk a túlélés alaptechnikáit: tűzgyújtás, víznyerés, élelmiszerszerzés. Ezeket alkalmaztuk is.– Az ország szinte minden pontjáról érkeztek diákok – tudtuk meg Hazadi János őrnagytól –, így például Bajáról, Debrecenből és Budapestről, de a többség szegedi és vásárhelyi.Ottjártunkkkor éppen a délutáni paintballviadalra készültek a fiatalok: bunkereket, személyes és bázisálcát készítettek, beásták magukat, mentorukkal megbeszélték a védekező és támadó taktikát. A 13 éves vásárhelyi Rébeli Szabó János elmondta, nagy értéknek tartja, hogy megtanult fegyelmezettnek lenni, és bízott benne, a paintballpárharcban a bunkereik jól szuperálnak. A szintén vásárhelyi, 14 éves Bodnár Bence megemlítette, megtanulták többek között a gyalogsági ásó használatát. – Támadáskor az átkaroló hadműveletet alkalmazzuk. Megkerüljük az ellenfél szárnyait, így oldalba támadjuk őket, amíg a csapatunk fedez. Minden a jó csapatmunkán múlik – jelentette ki Bence, aki hivatásos katona szeretne lenni.