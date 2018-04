Lotyónak nevezte párttársát a jobbikos képviselőjelölt, Kiss Attila - videó

- Őt egyetlen dolog motiválja, ami pénzt belefektetett a pártba – meg is mondta – ki tudja venni. Valamit most már kapjon azért cserébe, amit beletett." – nyilatkozta Borda Anikó, a Jobbik mártélyi elnöke egy interjúban Kiss Attiláról, a párt vásárhelyi és makói országgyűlési képviselőjelöltjéről.Bordát korábban Kiss azzal keresett meg: adja át neki az általa vezetett horgászegyesület címlistáját, hogy fel tudja használni az azon lévő neveket, címeket, adatokat a béruniós papírjához, mintha azok az emberek azt aláírták volna - írta a Vásárhely24 Kiss Attila szerint a pártjában csalódott mártélyi nőt lefizették, azért nyilatkozott így a Jobbikról és róla. A nyilatkozatban - amiről a Vásárhely24 hangfelvételt is közölt - hallható, amint lotyónak nevezi Bordát.