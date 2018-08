Lovak, jókedv, emlékezés - először rendezték meg alapítója nélkül a Kéktó Fesztivált

átyú és kariká

A szervező tudtá , aki arra szánja magát, hogy elmegy a éktó Fesztiválra, kalandos útra vállalkozik. A Rárósi úton a átyúkat – az aprótól a méteres átmérűjűig és 10 centis mélységűig – figyelmeztetésként fehér és zöld festékkel rajzoltá örbe (kisebb festékboltnyi anyag fogyott el!). Így hívtá fel a figyelmet az olykor tengelytörő mélyedésekre. A Rárósi út több helyen rutinpályára hasonlít, úgy kell szlalomozni, hogy ne történjen semmi komolyabb baj.

A 9. éktó Fesztivál, még pénteken, hagyományosan a zarándokúttal kezdődött a fajtaalapító mén, a Furioso Senior (1836) szülőhelyére. A Derekegyház-Tompháton lévő, az elhunyt Kucsora István által alapított Furioso Emlékparkban – ahol patkó alakú tó is található –, ezúttal nemcsak a lófajtára, rá, a éktói Ménes alapító tulajdonosára is emlékeztek a jelenlévő , barátok, tenyésztőtársak.– Itt volt és itt van velünk, a szellemisége mindenképpen. Az emlékparkban szomorú pillanatok, erős érzések voltak jelen – mondta meghatottan fia, örö öse, Kucsora Péter, akit az idei szervezésben öccse, húga és édesanyja segítette, levéve terheket a válláról. Korábban ugyanis csak a ísérő-, a színpadi programok tartoztak hozzá. özölte még: a lovasversenyek – az ügyességi viadaltól a fogathajtásig – mindegyikével édesapjára emlékeztek, és az I. éktói Kucsora István Emlékverseny nevet viselté . Most és újabb sorszámokkal a jövőben is.Az emlékezés nem idegen a vidámságtól, az önfeledt versenyzéstől és örömről – ezt bizonyára Ő is így akarta volna, nem szerette volna, ha a 9. éktó Fesztivál búsongva, önnyezve telik. Ennek a résztvevő megfeleltek. A ülönböző játékos ügyességi versenyeken, malacfogón, főzőversenyen, a színes és sokrétű lovas programokon – például: Nagy Ákos és fia, Levente hun-magyar lovas kultúra és lovas harcművészeti bemutatója –, a gyerekekre váró ugrálóvárakon és hintákon, és az esti koncerteken is a jókedv volt a főszereplő.Egyébként pedig a lovak – több bemutatóval, versennyel –, kedvenc fajtája, a Furioso-North Star országos tenyészszemléjével és bírálatával, melyet a lovaspályán tartottak meg. A éktó Fesztivál ismét sikeres volt – jöhet a jubileumi tizedik!– Ő volt édesapám kedvenc kutyája, éktói Morgó, kicsit lehet, hogy ő is egyedül érzi még magát – mondta a bú úzáskor Kucsora Péter leguggolva Morgóhoz.