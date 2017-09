Ma megnyílik a Péczely-tárlat Vásárhelyen

Fotó: Imre Péter

A Péczely név a vásárhelyieknek ismerős lehet. Az édesapa, a népdalgyűjtéssel is foglalkozó orvos, PéczelyAttila a névadója a helyi alapfokú művészeti iskolának.A még Budapesten született György testvére, Péter kezdeményezte a kiállítás megrendezését, de a közel 150 megszületett festményből mára csupán 20-at tudtak előkeríteni. A többi elkallódott vagy megsemmisült. Főleg vásárhelyi tájképeket, utcarészleteket, épületeket festett, és csendéleteket is vászonra vitt. Péczely György egyébként csak nagyon fiatalon – mint már volt róla szó – és középiskolás korában alkotott, az egyetemen már csak hobbiból rajzolgatott. Pedig ígéretes tehetség volt, többen a szakmában egyszerűen csak „fiók" Tornyaiként emlegették. Pályája a földrajz, a meteorológia, az éghajlattan felé fordult: ma is idézett szakkönyveket írt a témában, professzorként a szegedi egyetem éghajlattan tanszékét vezette. Fiatalon, 55 évesen hunyt el.

A Vásárhelyi érzések című tárlat ma 18 órakor nyit az Emlékpontban, köszöntőt a testvér, Péczely Péter mond,a műveket Péczely-Kozák Zsuzsanna művészettörténész értékeli, közreműködik Szécsi Edit operaénekes és a Fandante Kamarakórus.