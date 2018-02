Ma polgármestert választott Hódmezővásárhely - Eldőlt a választás eredménye

Lehet, hogy Hódmezővásárhelyen az időközi polgármester-választáson minden eddigi részvételi rekord megdől. Már a 9 órási 11,65% is olyan eredmény volt, ami abban az időben még soha nem volt Vásárhelyen semmilyen - önkormányzati, vagy országgyűlési - választáson. 11 órakor 28,14,13 órakor már 39,21 volt a részvételi arány, ez 14 ezer 390 választópolgárt jelent. Ugyanezek az adatok: 2012-ben 19,01, 2014-ben 20,10 százalék volt a 13 órás adat. Összehasonlításképp a 2012-es időközin 42 százalékos volt a részvételi arány, reggel hattól este hétig 16 ezer 53-an ikszeltek, ehhez már most nagyon közel állunk.

Korábban írtuk:

A szavazóknak magukkal kell vinniük a személyi igazolványukat (a jogosítvány vagy az útlevél bemutatása is elfogadott), illetve a lakcímkártyát. A fülkékben lesz íróeszköz, de saját tollal is lehet szavazni. Ez bármilyen színű lehet. A ceruzás voksok viszont érvénytelenek. Korsós Ágnes elmondta, a tapasztalat szerint vannak vicces kedvű szavazók is, akik körberajzolják a szavazólapot, vagy megjegyzést írnak rá. Ha a szavazólap egyébként szabályszerűen kitöltött, akkor a firkáktól nem válik érvénytelenné.



A sajtótájékoztató időpontjáig, szerdán délig 205-en kértek mozgóurnát.

92 százalékos feldolgozottságnál, Márki-Zay Péternek 11 801 (57.59%) szavazata van, Hegedűs Zoltánnak 8 504 (41.5%), Hernádi Gyulának 185 (0.9%).90 százalékos feldolgozottság mellett, Márki-Zay Péter 11 444 (57.47%) szavazattal vezet, Hegedűs Zoltán 8 286 (41.61%) szavazaton áll, Hernádi Gyula 183 (0.92%) szavazattal az utolsó.A jelen állás szerint Márki-Zay Péter 10 440 (57.4%)) szavazattal vezet, őt követi Hegedűs Zoltán 7 590 (41.73%) szavazattal és Hernádi Gyula 159 (0.87%) szavazattal. A feldolgozottság 84%.Vásárhelyen a választók több mint 60 százaléka szavazott eddig. A Nemzeti Választási Iroda honlapján megjelent adatok szerint 18.30-ig a választásra jogosultak 61,35 százaléka járult az urnákhoz, ami 22 515 főt jelent. A város 50 szavazóköre este 7-ig tart nyitva, utána kezdődik a szavazatszámlálás. A részeredményekről is folyamatosan tájékoztatjuk olvasóinkat.A korábbi szoros választásokon a részvételi arány elérte a 62-63 százalékot, ez most is hasonló lesz, mert a tapasztalat szerint estefelé már kevesebben mennek el voksolni - mondta Hernádi Gyula független polgármesterjelölt.Közölte: mozgósítással indult a nap, ő is kapott SMS-t, hogy kire szavazzon. De hogy ki lesz a napvégén az első, a polgármester, azt nem lehet megjósolni. - Nekem, őszintén szólva nincs reális esélyem a győzelemre, de igyekeztem a kampányt becsülettel végigcsinálni - jelentette ki Hernádi. A magas részvételi arányról még elmondta, ez vagy azt jelenti, hogy a Fidesz-KDNP jól mozgósított, vagy azt, hogy sok a protest szavazó. -Imre azt mondta: volt már szavazni, és erősen bízik abban, hogy Hegedűs Zoltán (Fidesz-KDNP) nyer. Rácz János is nyíltan közölte: - Márki-Zay Péter neve mellé tettem az ikszet, rá szavaztam, mert kívánom és szeretném a változást a város politikai életében. Azt várom tőle, hogy, amit a programjában hirdetett, azt megvalósítja.Laci óvatosabban fogalmazott, közölte, szerinte azért ilyen nagy a részvételi arány, mert az előzőekhez képest többen gondolták úgy, élnek a lehetőséggel, állampolgári jogukkal. Azt nem árulta el kit favorizált a szavazófülke magányában. - Éppen most jöttem a szavazásból és annyit mondhatok - ebből kitalálható, kit támogattam -, hogy mindig is Fidesz párti voltam, az építőipar miatt. Azt nem gondoltam, hogy ennyien elmennek szavazni, a rádióban is hallgattam erről a híreket. Úgy vettem észre, az egész ország Hódmezővásárhelyre figyel. Azt, hogy a magas részvételi arány kinek lesz jó, nem lehet tudni. Várjuk meg a végeredményt - mondta Fehér Imre. Péter nagyon sarkosan fogalmazott: - Nem voltam és nem is megyek el szavazni. A politikától igyekszem távol tartani magam.Olyan, talán cinikusnak is nevezhető vélemény is elhangzott, Laci II-től - vagyis egy másik ilyen keresztnevű embertől -, a demokrácia arról szól, hogy eldönthetjük, ki rabol, zsákmányol ki minket.Minden bizonnyal rekordként vonul be Hódmezővásárhely történetébe a 2018. február 25-i időközi polgármesterválasztás. A valasztas.hu-n már olvasható a legfrissebb részvételi adat. 17 óráig a választásra jogosultak 57,47 százaléka, 21091 fő adta le voksát. A legnagyobb arányban a Hóvirág utca 3. szám alatt, a katolikus iskolában lévő 9-es számú szavazókörben szavaztak. Ott délután ötig a választók 71,3 %-a járt. A legkevésbé aktívak pedig a Makói országúton lévő 46-os szavazókörhöz tartozók voltak, mindössze 43,09 % élt a törvény adta jogával.A kampány előrevetítette ezt a magas részvételi arányt, sokan, sőt mindenki érintve érezte magát, ezért mentek el eddig ennyien szavazni. Hogy ez kinek kedvez? Nem szeretek előre véleményt mondani, jósolni. Várjuk meg a voksolás végét - mondta el érdeklődésünkre Bálint Gabriella, a KDNP vásárhelyi szervezetének elnöke.Kis Andrea, az MSZP helyi szervezetének elnöke közölte. számított ilyen magas részvételi arányra, érezte, hogy így lesz és ebben közel 20 éves vásárhelyi politikai tapasztalata segítette. - Remélem, ez nekünk, vagyis a mi általunk támogatott jelöltnek kedvez majd - mondta.Ugyanezen a véleményen volt Dombi-Kis László, a Jobbik vásárhelyi szervezetének vezetője. - Nem lepett meg, számítottam a magas részvételi arányra és reményeim szerint - hangsúlyozom, reményeim szerint - ez Márki-Zay Péternek kedvez majd - közölte, akárcsak a többiek, valamivel 17 óra előtt.A részvételi arány nagyon magas a vásárhelyi időközi polgármester-választáson, 15 órási adatok szerint közel 50 százalékos, pontosan 49,11. Erről kérdeztük Korsós Ágnes címzetes főjegyzőt, a helyi választási iroda vezetőjét, aki elmondta: időközi választáson nem, de országgyűlésin már volt hasonlóan magas a részvétel arány. - Nem tudom ez minekköszönhető, lehet, hogy a furcsának nyugodtan nevezhető kampány mozgósította az embereket, de az is elképzelhető, hogy egyszerűen csak többen élnek választási jogukkal - mondta Korsós Ágnes. - Hódmezővásárhelyen 15 óráig a választásra jogosultak már csaknem fele megjelent a szavazókörökben. Összesen 18.023-an, vagyis 49,11 százalék szavazott.Hegedűs Zoltán, a Fidesz-KDNP jelöltje reggel 9 óra után néhány perccel adta le a szavazatát a Királyszék utcai szavazókörben. Nem sokkal előtte ugyanott voksolt édesapja, Hegedűs Lajos is, aki korábban 16 éven át volt a volt a város önkormányzati képviselője.Hegedűs Zoltán a feleségével érkezett. Szavazás után megkérdeztük, hogy tervezi a napját.- Ma együtt lesz a család. Az egyetemista nagy lányom is hazajön Budapestről. Csendes családi napot tervezünk - válaszolta lapunk kérdésére.A Királyszék utcai szavazókörbe egyébként szinte folyamatosan érkeztek a választók. Volt, akinek nemet kellett, hogy mondjon a bizottság, mert lejárt személyigazolványa. Azt javasolták neki, hogy menjen el a járási hivatalba, mert ott a választásra való tekintettel ma, vasárnap is dolgoznak. A férfi azonban úgy volt vele, inkább hazamegy a jogosítványáért és azzal szavaz.Hódmezővásárhely egyik külterületi városrészében, Batidán is jártunk. Kíváncsiak voltunk, ott mennyire aktívak a választópolgárok. Batidán 287-en jogosultak szavazásra. Ott jártunkkor már közel harmaduk az urnához járult.- Én voltam a második, olyan 7 óra körül - mondta Molnár Istvánné, aki éppen vizet töltött a palackjaiba a a folyton folyó artézi kútból. Ezt a vizet issza otthon. Nagyon szereti az ízét.- Úgy voltam vele, hogy gyorsan leadom a szavazatom, utána pedig megetetem a jószágaim. Örülök, hogy végre vége van a kampánynak. Bár mi itt Batidán békében megvoltunk, de az újságban olvastuk, a tévéből és a rádióból hallottuk a kampányhíreket. Az egyik jelöltről nagyon nincs jó véleményem. Így nem lehet beszélni. Ha nem tud semmi jót mondani, akkor inkább ne mondjon semmit. Én már 80 éves vagyok, de még ilyen csúnya kampányt nem éltem meg.- Úgy érzem, kötelességem, hogy részt vegyek a szavazáson. Nyugodtabb kampányt képzeltem el, ez túl zajos volt - értékelte Horváth Kálmánné.Oláh Zoltánnétól, a szavazatszámláló bizottság elnökétől megtudtuk, az első választó háromnegyed 7-kor járult az urnához.- Nálunk, a sokéves tapasztalat alapján, általában délelőtt jönnek többen szavazni. Egyébként ezt az időjárás is befolyásolja. Most hideg van és nagy szél, ezért nem érkeztek az első voksolók túl korán.A bizottság tagjaitól azt is megtudtuk, este várhatóan egy óra alatt végeznek a szavazatszámlálással. Legutóbb a batidai részeredményben a jelöltek sorrendje megegyezett a szavazás végeredményével. Kíváncsiak, így lesz-e ez majd most is.Tóth Sándornét a férje tolta el kerekesszékkel a szavazókörig.- Csak a közösségi oldalon követtem a kampányt. Ez eléggé durva volt, tele személyeskedéssel, lejáratással. Jó, hogy vége van, csakhogy máris jön a következő kampány, az országgyűlés. Márki-Zay Péter pártok által támogatott független polgármesterjelölt a Szent István téri általános iskolában kialakított szavazókörben voksolt. Utána elmondta: ha a részvételi arány meghaladja a 60 százalékot jó esélyt lát a győzelemre.- Nyugodtan, jól aludtam. Reggel, még a szavazás előtt kimentünk a családdal a piacra, reggelizni akartunk, de az végül elmaradt. Találkoztam és kezet fogtam Hegedűs Zoltánnal, és kifejeztem abbéli reményemet, hogy hétfőtől jól tudunk majd együttműködni a városért - mondta. Elárulta a voksolás után fél 10-től szentmisén vesz részt családjával, majd a kampánycsapattal figyelik az eredményeket, a részvételi arányok alakulását. Reméli, minél többen mennek el és szavaznak a változásra (a részvételi arány 11 órakor kiemelkedően magas, 28 százalék feletti volt). Megemlítette: az élőben közvetített vita elöl Hegedűs és Lázár is elmenekült, egyikük sem vállalta a megmérettetést.- A választáson Vásárhely jövője és a szabadság a tét - fejtette ki, hozzáfűzve: a helyiek már nem hiszik el a hazugságokat. - Semmilyen békétlenségtől nem kell tartani, ha nyerek, gondolom a fideszesek megszavazzák korábbi javaslataikat, mert jómagam is Vásárhely fejlődését akarom szolgálni. Amitől félnek az a nyilvánosság, hogy polgármesterként betekintést nyerhetek a korábbi közbeszerzésekbe, és kiderül mi történt azok kapcsán - mondta Márki-Zay Péter, aki kijelentette: kivezetné a rendszerből, megszüntetné az építményadót.Hernádi Gyula független jelölt az 5-ös szavazókörben adta le voksát, annyit közölt, jól aludt, mert tiszta a lelkiismerete. A kampányról elmondta, szerinte erős, túl erős volt, de úgy tűnik ezzel sikerült aktivizálni a lakosságot. - Most elmegyek kirándulni, kikapcsolódni, ebben az időszakban nem akarok Vásárhelyen maradni. De a részvételi arányt, az eredményeket azért figyelemmel kísérem a nap folyamán - jelentett ki Hernádi Gyula.Három jelölt szállt ringbe, Hegedűs Zoltán (Fidesz-KDNP), a város alpolgármestere, Márki-Zay Péter és Hernádi Gyula független jelöltek. A szavazás reggel 6 órakor kezdődött és 19 óráig tart. Az első órában a választásra jogosult 36700 polgár közül 1,97 százalék járult urnához, ami 723 vásárhelyit jelent.A valasztas.hu adatai szerint reggel 7 óráig legtöbben a Kovács-Küry Időskorúak Otthonában szavaztak, összesen 29-en. Viszont a Tégláspart 17. szám alatti szavazókörben, Bónus István barattyosi telephelyén az első órában nem jelent meg egy szavazásra jogosult vásárhelyi sem.Napközben többször is hírt adunk a vásárhelyi időközi választásról.A Baranya megyei Rózsafán polgármestert és önkormányzati képviselőket is választanak, mert a képviselő-testület tavaly november végén feloszlatta magát. A polgármesteri tisztségért öt független jelölt indul, a négy képviselői helyre pedig 17 független jelölt pályázik. Rózsafa választási névjegyzékében 289-en szerepelnek.A Bács-Kiskun megyei Kiskunhalason az 5. számú egyéni választókerületben választanak képviselőt, a korábbi képviselő, Aradszky Lászlóné (Fidesz-KDNP) halála miatt. A posztért a Fidesz-KDNP jelöltje, a Magyar Munkáspárt jelöltje és egy független jelölt indul. A választáson 2346-an vehetnek részt.Vasárnapra két időközi települési nemzetiségi választást is terveztek: a Baranya megyei Vásárosdombón és a Bács-Kiskun megyei Dávodon roma nemzetiségi képviselőket választottak volna, a voksolások azonban jelöltek hiányában elmaradnak, így ezeken a településeken legközelebb csak 2019-ben lehet nemzetiségi önkormányzatot alakítani.