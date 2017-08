Ma szülői értekezletet tartanak a Táltos ügyében a vásárhelyi városházán - Lacika sírva fakadt a bezárás hírére

Nemes László, a két érintett gyerek, László és Nándor, és a feleség, Valéria. Fotó: Imre Péter

– A mindszenti iskolában sokat gúnyoltak a többiek. Oda nem akarok visszamenni! – jelentette ki a mindszenti Nemes Lacika, aki szeptembertől kezdte volna a 3. osztályt a Táltos iskola vásárhelyi tagintézményében. Elmondta még, hogy a Táltosban a tanár bácsi, Gólya Eduárd kedves és türelmes volt, akárcsak osztálytársai, pajtásai. Hiányzik neki az a közösség. Jellemző: Gólya Eduárd azt mondta, büszke a fiaira, és felsorolta az egész osztályt.A szülők, Nemes László és Nemesné Törzsök Valéria is féltik csemetéjüket az újabb változástól és attól, hogy visszakerülhet egy kevésbé toleráns közegbe. Alig másfél hónapja még nem sejtettek bajt. Június 17-én ugyanis arról értesítették őket, hogy kisebbik fiuk, Nándor is felvételt nyert a Táltosba, és a június 23-án tartott szülőin sem közöltek semmit az iskola várható jövőjéről, bezárásáról.

– Attól tartunk, hogy megismétlődhet, ami Lacikával történt. Az elsőben a körzeti suliban a társai lehordták mindenféle fogyatékosnak, nem kapott logopédiai fejlesztést, teljesen kikészült. Amikor megtudta, hogy bezárják a Táltost, sírva fakadt – emlékezett az édesapa. Mostanra megnyugodott – tette hozzá.– Nagyon elkeseredettek vagyunk – vette át a szót az édesanya. – Az is sokat elárul, hogy a médiából tudtuk meg, bezár az iskola. Az igazgatónő arra sem méltatta a szülőket, hogy ebben a témában tartson egy szülői értekezletet. És más-más indokokat mondott: a tanároknak átszervezést, a sajtónak az épület felújítását. A gyerekek nem számítanak? Gusztustalan, amit műveltek velünk! – fakadt ki Valéria.A Táltosban jellemző kis létszámú, 10-15 fős osztályokat a szülők, a családok megtartanák, de valószínűleg erre nem lesz mód. A vásárhelyi önkormányzat megígérte, hogy igyekszik mindenkinek helyet találni, de a tanévkezdés, szeptember 1. napról napra közeledik.– Hogyan tovább? Érdeklődtünk több helyen, a létszám betelt, nem veszik fel a fiainkat. Egyébként is azok a gyermekek, akik idejártak, és SNI-sek, vagyis sajátos nevelési igényűek, mint Lacika, a körzetükhöz tartozó iskolában hogyan fogják magukat érezni? – tette fel a költői kérdést az édesanya. Párja válaszolt: azt mondta, Mártélyon az épületek megvannak – csak alsós oktatás zajlik –, oda áttelepíthetnék a Táltos-gyerekeket, és a vásárhelyi önkormányzat biztos a szállításukra is találna ideális megoldást. Ott kihúzhatnák addig az 1 évig, amíg a felújítás tart – vélekedett. – 84 gyermek, 84 kis lélek sorsa a tét – mondta Nemes László.Érdeklődésünkre Bálint Gabriella önkormányzati képviselő, a KDNP helyi elnöke elmondta: a szülők folyamatosan keresik őt, az iskolaigazgatókat. Megerősítette: a város megpróbál segíteni a gyerekek elhelyezésében, ezért ma 17 órától Balázs József, a KLIK tankerületi központjának vezetője szülői értekezletet tart az érintetteknek a vásárhelyi városházán. Az eseményre meghívták Mártonné Ritter Máriát, a Táltos iskola igazgatóját is.