Magasból is mentettek a Vásárhelyi tűzoltók (galéria)

A több mint 100 érdeklődő megismerkedhetett a mentők munkájával, körülményeikkel. A programban szerepelt a mentéstechnikai eszközök bemutatása, ingyenes vérnyomás és vércukormérés - többen is igénybe vették -, és lehetőség nyílt az alapszintű újraélesztés gyakorlására. A gyerekek nagy lelkesedéssel és pár perc után vitathatatlan szakértelemmel vettek részt benne, segítettek is egymásnak. A kilátogatók megnézhették, milyen a magasból mentés, egy lapos tetejű házról a tűzoltók segítségével. Nagy sikert aratott, az egyik szülő megjegyezte csemetéjének: ez a valóságban is ilyen. Volt még, szintén szimulációval, súlyos, autó gázolta sérült ellátása is.