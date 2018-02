Magyarázkodik az akasztásra utaló Márki-Zay Péter

– Nem akarom mondani, hogy a kandelábereket mire lehet még használni a plakátok ragasztásán kívül…

Márki-Zay Péter: "...nem akarom mondani, hogy a kandelábereket mire lehet még használni a plakátok ragasztásán ívül..."

– hangzott el Márki-Zay Péter egy lakossági fórumán. Az ellenzéki pártok által támogatott polgármesterjelölt arról is beszélt, hogy szerinte az írek, a franciák, a skótok vagy a baszkok mit tettek volna a jelenlegi magyar kormánnyal, amelynek az a szerencséje, hogy a magyarok türelmesek. A jelölt azt is mondta: „Egy olyan rendszert, amit nem lehet demokratikusan leváltani, azt nem demokratikusan szokták leváltani. Minden rendszernek vége van egyszer. (...) Minél elnyomóbb, minél gyűlöletesebb egy rendszer, annál csúnyább vége van. Meg kell nézni ’89 Romániáját."Lapunk kérdésére Márki-Zay Péter azt mondta: a történelemről és más országokról beszélt, ráadásul feltételes módban. – Már amikor kimondtam, tisztában voltam vele, hogy félremagyarázzák majd a mondataimat. Azt továbbra is állítom, hogy ennek a kormánynak az a szerencséje, hogy mi, magyarok ilyen türelmesek vagyunk – fogalmazott. Márki-Zay a keresztény-konzervatív világnézetére vonatkozó kérdésre azt mondta: semmilyen erőszakos cselekménynek nem híve.

Durvul a kampány



A Jobbik által finanszírozott N1TV a Facebook-oldalán egy képet osztott meg a következő felirattal: „1672-ben egy csoportnyi dühös holland megölte és megette a miniszterelnököt. Csak mondom, ez is egy opció."



A poszthoz odaírták, hogy nem buzdítanak senkit semmire. A tévé főszerkesztője később bocsánatot kért. Távozni kényszerült az MSZP-ből Simon József, aki korábban egy Orbán Viktort főbe lőve ábrázoló képet osztott meg „Keresd a hibát! Én nem találtam." szöveggel kiegészítve. Az eset után a Fidesz Karácsony Gergelytől, az MSZP és a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltjétől, valamint Molnár Gyula pártelnöktől is bocsánatkérést várt, és azt is, hogy zárják ki a pártból Simont. A pécsi politikus végül maga lépett ki az MSZP-ből. Az év elején a sortűzzel agyonlőtt román kommunista diktátor, Ceausescu sorsát vizionálta Orbán Viktornak a balliberális író, Konrád György egy a HVG-nek adott interjúban: „Rejtelmes mozgások egyszer csak oda vezethetnek, hogy a miniszterelnök, ha nem akar Nicolae Ceausescu sorsára kerülni, akkor önként elmegy valahova."

Megkérdeztük az őt támogató pártok vásárhelyi vezetőit is. Kis Andrea, az MSZP helyi elnöke szerint Márki-Zay Péter történelmi példákat említett, egyesek azonban mást szeretnének a szavaiba belemagyarázni. Hozzátette, hogy a szocialisták „békét szeretnének".Dombi-Kiss László, a Jobbik helyi vezetője nem kívánt reagálni, azt mondta, ezt megtette Márki-Zay Péter.Hernádi Gyula független polgármesterjelölt lapunk kérdésére úgy fogalmazott: azonnal vissza kellene lépnie a jelöltségtől Márki-Zay Péternek a lakossági fórumon tett kijelentései miatt. Hernádi szerint Márki-Zay gondolatai csak tovább mérgezik a már amúgy sem túl jó politikai hangulatot Hódmezővásárhelyen.A Fidesz és a KDNP visszautasítja a gyűlöletkampányt Hódmezővásárhelyen – jelentette ki Bálint Gabriella, a KDNP helyi elnöke. Szerinte az összellenzéki támogatású jelölt átlépett egy vonalat, amelyet nem szabadott volna. Bálint Gabriella szerint a magát mélyen vallásosnak mutató jelöltről kiderült, hogy erőszakos, kirekesztő és gyűlöletet szít. – Nem lehet olyan polgármestere a városnak, aki a vásárhelyiek egyik felét lámpavasra akarja akasztani, aki erőszakos cselekményeket helyez kilátásba – hangsúlyozta a KDNP helyi elnöke.