Makói orvos állítja ki képeit Vásárhelyen - megnyílt Sánta Sándor tárlata

Őszinte, nyílt szívű politikus, aki orvosként nemcsak gyógyítani akar, de a betegre mint emberre is kíváncsi, festés közben pedig a valóság égi mását próbálja megjeleníteni. Ilyen emberként ajánlotta Sánta Sándort a vásárhelyi Alföldi Galéria közönségének hétfőn Farkas Éva Erzsébet makói polgármester. A politikus, orvos és amatőr festő képeiből nyílt kiállítást Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter nyitotta meg.

Sánta Sándor negyven éve fest, közel harminc képét mutatja be a galéria. Fotók: Bakos András

A hódmezővásárhelyi és makói barátokat, festőművészeket, műpártolókat, politikusokat és cégvezetőket arra emlékeztette, hogy mifelénk az utóbbi százötven évben az orvos mindig több volt, mint gyógyító ember. Hozzájárult a falu, a város boldogulásához, felelősséget vállalt, gondoskodott, közösséget épített, támogatta a művészeket – a magyar polgárság legtipikusabb képviselője volt.

Részt vett a rendszerváltoztatásban, első szabadon választott polgármesterként egy időre félretéve az ecsetet, palettát. Nyitott, a közösségért felelősséget vállaló orvosokra ma is szükség van – hangsúlyozta a miniszter.

Sánta Sándor ehhez a nagy generációhoz tartozik, nem volt rest felnőtt fejjel is tanulni, hogy mesterségbeli tudását fejlessze.A képekről szólva arra hívta fel a figyelmet, hogy az alföldi táj, a paraszti világ, ahogy a vásárhelyi realisták munkáin, ugyanúgy jelen van Sánta képein is. Az a rejtélyes színesség, amely ezekre a művekre jellemző, a nézőt a XIX. század végi francia mesterek művészetére emlékeztetheti. Elhangzott, ennek a kiállításnak az is a szerepe, hogy kapcsolatot építsen a makóiak és a vásárhelyiek között.

Sánta Sándor a megnyitón a hódmezővásárhelyi és makói ismerősökhöz fűződő kapcsolatáról szólt, kiemelve Hézső Ferenc festőművészt, akitől sokat tanult.