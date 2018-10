Már a növényeket ültetik a hódtói pihenőparkban - fotók

– Jól haladnak a park munkálatai, már a növények ültetésénél, a sétányok kialakításánál, szegélyezésénél tartunk – újságolta Kérdő Szabolcs, a fővállalkozó, kivitelező System Service Kft. projektvezetője az egykori Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola helyén épülő pihenőparknál. A szakember még elmondta: telepítik a játékokat, készülnek a kiszolgáló épületek, egységek, a büfé, a mosdó és a raktár. A terveknek megfelelően december 31-re átadják a szabadidőparkot, amelynek alapkövét szeptember közepén rakták le.Mint már többször megírtuk: tó, játszótér, sportolási lehetőség és több napozódomb is lesz az épülő közel 2 hektáros, 19 ezer négyzetméteres pihenőparkban Vásárhelyen.A beruházás 831 millió forintos – ebből mintegy nettó 570 az új szabadidőpark – pályázatból valósul meg, és a zöldprojektben az Európa park is megújul. Az új parkba honos növényeket is ültetnek, de a korábbiak, a suli idejéből valók közül is többet megtartottak.A tereprendezés megtörtént, a félhold alakú tó felett átívelő két híd is a helyén van, elkészült a kerítés, és mint írtuk már, a kertészeti munkák is zajlanak. A Bagolyvár felőli oldalon megújul a járda, a kerékpárút, ott is telepítenek majd növényeket, és rövidesen helyükre kerülnek – már a raktárban várakoznak – az utcabútorok. Az arra sétálók, biciklizők – de még buszból, autóból is jól követhető – figyelemmel kísérhetik, ahogy napról napra egyre gyarapodik, egyre inkább kezd a tervekben megálmodottra hasonlítani a park.