Már csak fél 7-ig jár esténként a komp

Továbbra is reggel 6-kor futunk ki a mindszenti oldalról. Folyamatosan jár a komp, bankkártyával is lehet fizetni, ez mind idei újdonság. Elvégeztünk a járművön a szükséges javításokat. Hogy hangulatosabb legyen, virágokkal is díszítettük. A kikötő környezetét is szépítgettük – tette hozzá.