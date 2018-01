Már nem éheznek a mártélyi vadaspark állatai

– Most már mindig van takarmány a vadasparki jószágok előtt. Ahogy fogy, már jön is az utánpótlás. Csak a november körüli időpontban volt gond – mondta a mártélyi nem hivatalos vadaspark gazdájának felesége.Mint megírtuk, muflonok, zergék és egy szürkemarha él bekerítve egy bő focipályányi területen.Egyik olvasónk novemberben aggódva hívta fel a Délmagyarországot, hogy az állatok soványak, hónapok óta nincs mit enniük (2017. november 24.:.). A jószágok tövig rágták a füvet, sőt, ameddig kiér a kerítés alján a szájuk, ott is lelegeltek minden zöldet.A területen elhullott állatok csontjait, koponyáit is látni lehetett. Valószínűleg dögevő madarak lakmároztak a tetemekből. Mint kiderült, a park gazdája börtönbüntetését tölti, felesége egyedül neveli három gyermeküket. Őrá maradtak az állatok is, de ősszel elakadt a takarmány-utánpótlás.Lapunk megkeresésére a kormányhivatal hatósági állatorvosa is vizsgálódott a helyszínen. Állattartási hiányosságokat állapított meg, állatkínzást nem. Kötelezte az állattartót a helyzet megváltoztatására.Most a Csongrád Megyei Kormányhivatal Sajtószolgálata is megerősítette az általunk tapasztaltakat.Javult a helyzet a mártélyi vadasparkban. A hatósági állatorvos figyelemmel kíséri az állatok sorsát.– Lehet, hogy hamarosan elkerülnek tőlünk az állatok – mondta a tulajdonos felesége. – A cikk után felvette velem a kapcsolatot a Szegedi Vadaspark. Keresik a megoldást, hogy átvehessék a vadakat. Ott lenne a legjobb helyük – mondta az asszony.