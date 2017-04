Marad a díjemelés a vásárhelyi nyugdíjas lakóparkban

– Amint a közgyűlésen is elmondtam: április 6-án tárgyaltunk a nyugdíjas lakópark képviselőivel, és üzleti titoknak minősülő adatokkal, számokkal bizonyítottuk a személyi térítési díj emelésének megalapozottságát – közölte sajtótájékoztatón Hegedűs Zoltán, Vásárhely alpolgármestere.Azzal folytatta: abban is egyetértettek, a lakópark nem szociális intézmény, üzleti alapon működik. Köszöni, hogy megértették az indokokat. Vagyis a 13 ezerről 20 ezer forintra emelt térítési díj marad. Az ügyről beszámoltunk lapunkban. A lakók a díjemelés mértékét sokallták , és szóvá tették, hogy olyan szolgáltatásokért is fizetnek, amiket nem vesznek igénybe.– Ha a szerződés szerinti emeléseket évente végrehajtották volna, a díj már 2012-ben elérte volna a 20 ezer forintot. Így onnan számítva 5 éven át minden lakónak 420 ezer forint maradt a zsebében. A 2008-as világválság hatásainak kompenzálása miatt nem emeltünk 8 éven keresztül, ezzel szerettük volna könnyebbé tenni az ott lakók életét. Mostanra a gazdasági viszonyok megváltoztak, javultak – mondta az alpolgármester. Azzal zárta, ha valaki mégis sokallja az árat, drágállja az igénybe vett szolgáltatáshoz képest, felbonthatja a szerződést, kiköltözhet. Többen állnak sorba – 30-an várnak 22 lakásra, akad, aki 3 éve –, hogy bekerülhessenek a nyugdíjas lakóparkba.Ismét megkerestük a lakóparkban élők képviselőit telefonon, ezúttal is azt közölték: most még nem nyilatkoznak az ügyről.