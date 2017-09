Maradnak a szelektív szigetek, 9 milliárdból épül a tramtrain sínjeinek vásárhelyi szakasza

Díszközgyűléssel kezdődött a hódmezővásárhelyi képviselők munkája pénteken. Az önkormányzat tizenhárom helyi tanárt tüntetett ki. Gyémántoklevelet vehetett át Kanász Lajos, Kocsis Lajosné, Sebők Alajosné, Sós Imre, Surinya Antalné, Vas Ignácné, valamint néhai Szabó Jánosné lánya, Fasimonné Szabó Erzsébet és Szabó János. Aranydiplomában részesült Berei Erzsébet, Faragóné Szénásy Emese, Márky-Zay János, Péterfalvi Magdolna, Szalai Lászlóné és Szilágyi Györgyné. Tramtrain-számok A grémium ezt követően Mucsi László irodavezető prezentációját hallgatta meg a tramtrainberuházásról. A beruházás 62,5 milliárd forintba fog kerülni, ebből 9,1 milliárdos tétel a 3,3 kilométernyi városi vágányrendszer kiépítése. 17 milliárd forintért szerzik be a vonalon közlekedő járműveket, további mintegy 23 milliárdba kerül a Vásárhely és Szeged közti vasúthálózat felújítása. Elejét vennék az illegális hulladéklerakásnak A szelektív hulladékgyűjtést is megtárgyalták. Kovács Pál, a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. pénzügyi és szolgáltatási igazgatója három lehetőséget vázolt fel. Ezek közül a közgyűlés amellett döntött, hogy maradjanak szelektív szigetek, de tájékoztató kampány lehetőségét vetette fel Korsós Ágnes címzetes főjegyző. Végül ezzel a módosítással fogadták el a határozati javaslatot. Korsós továbbá azt javasolta, hogy ha addig nem oldódik meg, akkor áprilistól heti rendszerességgel gyűjtsék a családi házaknál a hulladékot.

Kószó Péter alpolgármester és Kovács László képviselő az illegális hulladékelhelyezés bírságolásáról is értekezett. Az alpolgármester szerint nem érdemes 5 ezer forintos büntetéseket kiszabni. – Amerikában a Napa-völgyben 1000 dolláros helyszíni bírságot kell fizetnie annak, aki egy pillepalackot kidob az ablakon – említette Kószó.



Cseri Tamás képviselő arról is beszámolt, hogy hogyan hordják szét a szemetet vállalkozók. – Ott álltam a sziget mellett, és egy nő hozta a hulladékot. Megkérdeztem tőle, hogy tényleg szelektív hulladékot, vagy kommunálisat hozott, mire azt válaszolta, hogy persze, szelektív. Tanácsoltam neki, hogy mégis vigye máshova, mert az edény ott már majdnem tele volt. Öt perccel később megjelent a hölgy munkaadója egy akkora kocsival, mint egy hajó, és ellenőrizte, hogy ki tudta-e rakni a szemetet, vagy nem. Ez az illető egy jól menő vásárhelyi vállalkozó, aki úgy gondolta, hogy az a legjobb megoldás, ha a bérházak közé behozza a szemetet – idézte fel Cseri. A képviselő Hegedűs Zoltán alpolgármesterrel járta végig a város szelektív gyűjtőit. Lesznek ösztöndíjak A közgyűlés idén is elfogadta a város csatlakozását a Bursa Hungarica ösztöndíjhoz, illetve a Rudnay Gyula művészeti ösztöndíj folytatását. A strandra gyógykezelés miatt járók jegyének érvényességi idejét 90 percről 120 percre emelték. A grémium szintén megszavazta, hogy az Egészséges Vásárhely Program klubokat szervezzen bölcsődei, óvodai, illetve általános és középiskolás gyerekek szüleinek. Megnyílt az ügyfélközpont Az országban egyedüliként sikerült létrehozni azt a helyet, ahol 119-féle ügyet lehet elintézni – mondta Almási István polgármester a hódmezővásárhelyi ügyfélközpontban, a régi okmányiroda helyén pénteken. A 21 millió forintos beruházás eredményeként egy helyen tudják három közműszolgáltató ügyeit intézni a vásárhelyiek. Almási azt is elmondta, hogy körülbelül 60 ezer ügyintézésre számítanak évente az ügyfélközpontban.