Marhageddon Mártélyon: óvatosan az ártéren, veszélyes állatok!

Így néznek ki a szürkemarhák: nem érdemes hajkurászni ezeket a jószágokat, mert kiszámíthatatlanok.

Fotó forrása: wikipédia

– Nem ajánlatos Toldi Miklósként viselkedni senkinek, ha meglátja bármelyik elszabadult szürkemarhát – mondta Pozderka Imre, a Körös–Maros Nemzeti Park Igazgatóság mezőgazdasági felügyelője. – Kiszámíthatatlan a viselkedésük – tette hozzá.A napokban világgá ment 11 szürkemarha Mártély határában. A hódmezővásárhelyi gazdák villanypásztorral körbevett legelőn tartották a növendék jószágokat. A vihar miatt egy fa rádőlt a vezetékre, azt ledöntötte, így a szürkemarháknak zöld útjuk lett. A másfél éves jószágok szétszéledtek a mártélyi ártérben. A Vásárhely24 hírportálon kérnek segítséget a gulya tulajdonosai, hogy befogják a megélhetésüket is jelentő állatokat. Annyi bizonyos, szombatra keresőcsapatot szerveznek.Mi is szerettük volna a gazdákat megszólaltatni az ott megjelent telefonszámon, ám megkeresésünket elhárították azzal, hogy nem szeretnének nagyobb nyilvánosságot, csak szombat után, ha nem sikerül megtalálni a jószágokat. Lapunk azonban úgy véli, hogy 11 nagytestű, vélhetően 200-300 kilogrammos jószág kóborlásáról jó, ha tudnak az olvasók.

Az ártérben járnak turisták, sőt vannak, akik el is tévednek. Erről néhány hete számoltunk be (2017. június 13.: Hogyan lehet Mártélyon eltévedni? ) egy cikkben. Két turistára a vadász és a rendőrök találtak rá. A szürhemarhák is tévedhetnek ilyen helyre.Pozderka Imrét megkérdeztük, mit tegyenek, hogyan viselkedjenek az emberek, ha a napokban a mártélyi ártérben meglátnak egy szürkemarhát.– A vérükben benne van az ősi ösztön. Másképp viselkednek, mint a házi szarvasmarhák, közelebb állnak az őstulokhoz. A mi nemzeti parki gulyáinkból is előfordul, hogy megszökik egy-két példány. Tapasztalataink szerintLehet, hogy amint meglátják az embert, megijednek, és elszaladnak.- Pozderka Imre elmondta, az is lehet, hogy a jószágok együtt maradtak, és arra mennek, amerre a vezérmarha vezeti őket.A hírportálnak azt mondták az állatok gazdái, hogy a hatóságoknak jelentették a jószágok eltűnését. Mint megtudtuk, a megyei rendőrkapitányságra és a katasztrófavédelemhez nem érkezett bejelentés.