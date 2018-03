Márki-Zay 4,23 milliárdos adósságról beszélt, Hegedűs cáfolta: nem hitelre, részletre vették meg a víziközművet

– A Zsigmondy víziközművagyont a város részletre vásárolja meg az államtól. A részletfizetés 2030-ban jár le

Ajánlással zárták, nem feljelentéssel

Hegedűs Zoltán a Facebook-oldalán közzétette az OLAF, vagyis az Unió csalás elleni hivatalának vizsgálatot lezáró levelét. Azt írta, a vizsgálatot ajánlással, nem feljelentéssel zárták le. Véleménye szerint felesleges hangulatkeltés törvénytelenséget sejtetni.

– A kampányban sokszor elhangzott, hogy Hódmezővásárhelynek nincs adóssága. Kézhez kaptam a naprakész számokat, amelyek szerint viszont van, méghozzá 4,23 milliárd forint. Ennek a kamata több mint 300 millió forint. Ez nagyobb összeg, mint a magánszemélyek éves építményadója – ezt Márki-Zay Péter polgármester mondta az ATV Egyenes beszéd című műsorában. Hozzátette: a 400 milliós tartalékkal kapcsolatban pedig elfelejtették elmondani, hogy a nagy részét elköltötték a kampányban, a 62 év felettiek Erzsébet-utalványára és rendelők felújítására.A vásárhelyi képviselő-testület Fidesz-frakciója ezzel szemben azt mondta, nincs semmiféle titkolózás, elhallgatás.– erről már Hegedűs Zoltán, a Fidesz frakcióvezetője, volt alpolgármester beszélt. Hangsúlyozta: ez nem hitel, az éves törlesztés be van építve a költségvetésbe, megvan rá a fedezet. Fontosnak nevezte azt is, hogy a víziközművet az Alföldvíz Zrt. bérli a várostól, évente 300 millió forintért. – Ha ezt beleszámítjuk, akkor az idén 23 milliárd forintos költségvetéssel gazdálkodó városunknak évente 95 millió forintot kell fizetnie az állam felé – tette hozzá.A 416 millió forintos tartalékkal kapcsolatban pedig Hegedűs hangsúlyozta, társadalmi szervezetekkel egyeztetett a felhasználásáról, amit a közgyűlés a költségvetés elfogadásakor jóváhagyott.Hegedűs Zoltán arról is beszélt, március 1-jén a város banki egyenlege több mint 1,5 milliárd forint, a pénztár készpénzkészlete 2,3 millió forint volt. A rendelkezésre álló összes pénzügyi forrás 1,54 milliárd forint. A március 15-éig beérkező adóbevétel várható összege pedig 1,35 milliárd forint, vagyis csaknem 3 milliárd forint áll rendelkezésre. A város vagyona pedig 65 milliárd forint. Hegedűs Zoltán kiemelte, stabil gazdasági állapotban, tiszta lelkiismerettel adja át a várost az új polgármesternek.Márki-Zay Péter holnap teszi le hivatali esküjét a közgyűlés délelőtt tíz órakor kezdődő ülésén.