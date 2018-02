Márki-Zay miatt szakadhat a vásárhelyi Jobbik

Kilép a pártból és függetlenként folytatja a hódmezővásárhelyi Jobbik önkormányzati képviselője, Szabó Pál , mert nem tudja elfogadni Márki Zay-Péter t, valamint hogy a Jobbiknak Gyurcsány Ferenccel és más baloldali pártokkal összefogva kell támogatniuk egy független jelöltet. - írja a Vásárhely24. A portál úgy tudja, Szabó Pál már írásban be is nyújtotta kilépési nyilatkozatát, de ezt a február 25-i polgármester-választás előtt nem akarta nyilvánosságra hozni. A Vásárhely24 megkérdezte Szabó Pált, aki sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta az értesülét. A lap arról is ír, a hódmezővásárhelyi Jobbik szakadás előtt áll, ugyanis ha Szabó kilép, akkor csak egy képviselő, Molnár Lászlóné marad a párt színeiben a közgyűlésben.