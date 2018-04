Márki-Zay Péter felfüggesztette a vásárhelyi költségvetés módosítását

„Egyértelmű, hogy az idei évben nem kap a város 461 millió forintot a még az adóhatóságnak is tartozó városi tévétől, vagy 660 milliót a 400 milliós veszteséggel üzemelő strandtól. A javaslat a 263 millió forintos építményadó-csökkentésre fedezetet nyújtó tételek felhasználásával önmagában is több száz milliós működési hiányt eredményezne a költségvetésben, ami ellenkezik az államháztartási törvénnyel "

„A biztonságos megvalósításhoz alapos, körültekintő előkészítés szükséges. Fontos, hogy megteremtsük a megfelelő jogi, műszaki és pénzügyi feltételeket. A költségvetés-módosítás ismételt tárgyalását ezért és csakis ezért kezdeményeztem"

Vásárhely polgármestere, Márki-Zay Péter Facebook-oldalán közölte: nem írja alá és ezzel felfüggeszti a közgyűlés által csütörtökön elfogadott, a Járható Vásárhely Programhoz kapcsolódó költségvetési módosítást.„A város költségvetését felborító határozatot felfüggesztettem, két héten belül még egy kísérletet teszünk a közgyűlés meggyőzésére". Kitért arra is, a járda- és útépítést ellenszavazat nélkül, egyhangúlag fogadták el, a vita a források biztosításáról szólt.A polgármester szerint Hegedűs Zoltánnak, a Fidesz-frakció vezetőjének költségvetési javaslata teljesen megalapozatlan bevételekkel számol.– állítja a polgármester.Megemlítette még a városháza felújítására szánt 127 milliós tétel elvételét, amit elveszít Vásárhely, ha nem a pályázatban foglaltakra használja. Kifejtette, fennáll a veszélye, hogy még olyan egyszerű feladatok ellátásához is rendkívüli közgyűlésen kell kérni a fideszes többség hozzájárulását, mint a fűnyírás, a szúnyogok elleni permetezés vagy a hóeltakarítás.A témával kapcsolatban közleményt is eljuttatott szerkesztőségünkhöz, amelyben az áll, a Járható Vásárhely Programot szívügyének tekinti, támogatja, hiszen az a választási programjában is szerepelt.– áll a közleményben.