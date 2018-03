Márki-Zay Péter Kis Andreát jelölte alpolgármesternek Vásárhelyen, Lázár és Hegedűs együttműködést ajánlott

Kis Andreát, az MSZP vásárhelyi elnökét jelöli alpolgármesternek Márki-Zay Péter, a város polgármestere –. Az új polgármester elmondta, csak egy alpolgármesterrel dolgozik majd, szerinte az elvégzendő munkához nincs szükség kettőre. Márki-Zay közölte azt is, az így felszabaduló pénzt a városházán dolgozók béremelésére szeretné fordítani. Kérdésre válaszolva elmondta, egyetlen folyamatban lévő beruházást sem állít le. A polgármester kampányának hangsúlyos eleme volt a magánszemélyek építményadójának kivezetése. A rádióműsorban most tudatta: 2019-nél hamarabb erre nincs lehetőség.A város érdekében együttműködést ajánl, és közös munkát javasol Lázár János miniszter és Hegedűs Zoltán frakcióvezető Hódmezővásárhely vasárnap megválasztott új polgármesterének, Márki-Zay Péternek.– Ideje van a versengésnek, és ideje van az együttműködésnek is. Most az együttműködés ideje jött el – áll Lázár és Hegedűs vásárhelyi háztartásokba csütörtök délután eljuttatott közös levelében. A két fideszes politikus a levélben gratulál Márki-Zay Péternek a vasárnapi győzelemhez, és jelzik, számukra Vásárhely az első, ezért készen állnak a közös munkára. A levél azt is tartalmazza: a vásárhelyi Fidesz-frakció abban is támogatja az új polgármestert, hogy maga választhassa ki a munkatársait, ezért az alakuló ülésen bármelyik ellenzéki képviselő alpolgármesteri megválasztását megszavazzák majd.