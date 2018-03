Márki-Zay Péter letette polgármesteri esküjét, az MSZP-s Kis Andrea az új alpolgármester Vásárhelyen

A terembe belépve és beszéde alatt is többször ütemes taps fogadta az új polgármestert, Márki-Zay Pétert. Ünnepi beszédében megemlítette, hogy nem csak a kampányban tett ígéreteit váltja valóra, hanem mindenkinek bebizonyítja, hogy nem "káosz, fehér terror, anarchia és akasztás" következik, "nem lesz mecsetépítés sem", hanem az eddig megszokott városépítő munka. Megismételte vasárnapi mondatát, "a szeretet hatalma legyőzte a hatalom szeretetét". - Nem fordulhat elő, hogy valakit hátrányos megkülönböztetés, megaláztatás érjen ebben a városban - mondta. Hozzátette még, nem csak a saját programját, hanem Hegedűs Zoltán és a Fidesz-frakció programját is szeretné megvalósítani Vásárhelyen.Szólt még a Modern Városok Program beruházásairól, illetve az Orbán Viktor miniszterelnök által megítélt templomfelújításokról is. Közölte még, amennyiben a gazdaság feltételei megfelelőek lesznek, jövőre eltörlik a magánszemélyek építményadóját a városban. Hangsúlyozta, a korábbi kijelentésekkel ellentétben Vásárhelynek 3,8 milliárd forint adóssága van.- Úgy gondolom, a legnagyobb párt pillanatnyilag Magyrországon - aminek jómagam is tagja vagyok - " A Csalódott Fideszesek Tábora". Ezért együtt fogunk dolgozni addig, míg Magyarország nem lesz szabad és teljesen korrupciómentes - mondta Márki-Zay Péter a közelgő országgyűlési választásokra célozva.A díszközgyűlés után következett a rendkívüli közgyűlés, melyen első napirendi pontként meghatározták a polgármester bruttó illetményeit: a havi járandósága havi 997 ezer 200 forint, és ehhez társul még 149 ezer 500 forint költségtérítés. A következő napirendi pontként az új alpolgármestert választott a testület a két lemondott, Hegedűs Zoltán és Kószó Péter helyére. Az MSZP-s Kis Andreát választották meg , aki az első női alpolgármestere Hódmezővásárhelynek. Az ő illetménye 797 ezer 800 forint, melyhez 119 ezer 670 forint költségtérítés társul.Utolsó napirendi pontként a közgyűlés együttműködést szavazott meg, mely tartalmazza, hogy a migránsok országos betelepítésének minden szervezett formáját elutasítják.Az elmúlt napok eseményei:Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely frissen megválasztott polgármestere szerint a városnak 4,23 milliárd forintos adóssága van. A volt alpolgármester viszont azt mondta, a Zsigmondy víziközművagyont vásárolják meg részletre, ami nem hitel. A teljes cikket ITT olvashatják.Az új polgármester elmondta, csak egy alpolgármesterrel dolgozik majd, szerinte az elvégzendő munkához nincs szükség kettőre. Lázár János együttműködést ajánlott Márki-Zay Péternek. A Teljes cikket ITT olvashatják el.