Márki-Zay Péter szerint csődbe akarják vitetni vele a várost

A Fidesz-frakció a magánszemélyek építményadójának teljes elengedését támogatja

– Összességében pozitív élmény volt a hétfői közgyűlés, néhány aggasztó momentummal – mondta tegnapi sajtótájékoztatóján Márki-Zay Péter , Vásárhely polgármestere. Utóbbi kategóriába sorolta a magánszemélyek építményadó-eltörlésének megszavazott verzióját. Ez visszamenőleges hatállyal, január 1-jétől érvényes, és csak a 101 négyzetméter alatti lakóingatlanokra vonatkozik. Ez a polgármester szerint 134 millió forintos bevételkiesést jelent.– Ez több szempontból aggályos: sérti a stabilitási törvényt, amely tiltja a visszamenőleges hatályt, és diszkriminál is, hiszen az építményadó-eltörlés a 101 négyzetméter fölötti lakással, házzal rendelkezőkre nem vonatkozik. Ezért sem szavaztam meg, és ezért kérem 15 napon belüli újratárgyalását – közölte kérdésünkre válaszolva Márki-Zay Péter.A 134 milliós kiesés fedezetére a polgármester azt javasolta a közgyűlésben, hogy vonják vissza a vállalkozói építményadó 30 százalékos kedvezményét. Ismert, ezt azok a cégek vehetik igénybe, amelyek alkalmazottaiknak béremelést adnak. Ennek a rendeletnek a visszavonását a Fidesz-frakció nem szavazta meg, így a polgármester szerint nincs fedezete az építményadó visszavonása miatt kieső összegnek. Amennyiben az építményadó alól csak július 1-jétől mentesítenék a vásárhelyieket, 67 millió forint hiányozna csak a költségvetésből, ez pedig egy kigazdálkodható összeg. A 2019. január 1-jétől életbe lépő változatnál a 295 millió forintot betervezhették volna a következő évi költségvetésbe.– A közbeszerzések intézését is polgármesteri hatáskörbe utalta a közgyűlés. Az önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátására viszont nem szavazta meg a Fidesz–KDNP frakció pályázat kiírását, míg az öt városi tulajdonú gazdasági társaság esetében igen. Elhalmoznak munkával, felelősséggel, egyre bővülő hatáskörrel, ehhez minél kevesebb segítséget nyújtva. Mintha az lenne a cél, hogy csődbe vigyék a várost, és azért én legyek a felelős. Orbán Viktor mestertervén Lázár János és a helyi frakció már elkezdett dolgozni – fogalmazott Vásárhely polgármestere.Példás együttműködésnek nevezte viszont, hogy a piaci körzetben Fekete Ferenc (Fidesz–KDNP) javaslatára teljesen megszüntették a parkolási díjat, és a városháza dolgozóinak 5 százalékos illetménynövekedésére is rábólintottak.Azt is elmondta, jogászaival kereste azt a paragrafust, amely tiltaná a diktafon használatát, amennyiben arról értesítik a tárgyalópartnert. A rögzítést jogellenesnek nevező Péterfalvi Attila adatvédelmi biztost kérte, mutassa meg neki ezt a cikkelyt.A Fidesz-KDNP képviselőcsoportja, támogatva Márki-Zay Péter polgármester kampányígéretét, javasolta, hogy január 1-től kerüljön eltörlésre az építményadó a 101 négyzetméter alatti ingatlanoknál. Az előterjesztést végül az MSZP-s, Jobbik-os képviselők és maga Márki-Zay Péter polgármester sem szavazták meg. Egyértelműen látszik, hogy ez csupán politikai manőver volt a polgármester részéről, aki felelőtlen választási ígéretet tett, és azután kihátrált e mögül! Az előkészítő munka szakszerűtlenségét jelzi, hogy olyan változatot is előterjesztettek, amelyre nincs jogszabályi lehetőség.A Fidesz - KDNP frakció, a konstruktív hozzáállását megmutatva, kezdetektől együttműködést ajánlott az új polgármesternek. Ezért támogattuk, hogy az eddigi egy helyett tíz tanácsadót alkalmazzon a sikeres munkavégzése érdekében, és támogattuk abban is, hogy a közbeszerzések vonatkozásában teljes jogkörrel járjon el. Sajnos, a polgármester mindezek ellenére, megfelelően felkészült szakemberek hiányában, ígéreteit be nem tartva, akadályozza az eredményes munkát. Azt várjuk Polgármester Úrtól, hogy hagyjon fel az alaptalan vádaskodásokkal! Felszólítjuk, hogy a város és az itt élő polgárok érdekében fogjon hozzá végre az érdemi munkához, ehhez ugyanis minden feltétel adott!Szakmai forrásaink szerint az építményadót az érintettek teljeskörű mentesítésével lehet csak elengedni, ezért felszólítjuk a polgármestert, hogy az újbóli előterjesztés elégítse ki maradéktalanul a jogszabályi előírásokat. Természetesen a Fidesz frakció egyértelműen támogatja az adó teljes elengedését, visszamenőleges hatállyal, 2018. január elsejétől.- Általánosságban elmondható, hogy a helyi önkormányzatok képviselő-testületének lehetősége van minden helyi adót év közben, akár visszamenőlegesen is mérsékelni - mondtaaz önkormányzat feletti törvényességi felügyeletet gyakorló Csongrád Megyei Kormányhivatal.