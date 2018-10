Mártélyon sem lehet a vízen járni: Az ág is húzza szegény holtágat - Négyféle érdeknek kellene megfelelnie

A kiszáradt fák nemcsak szépek, hanem veszélyesek is. Fotó: Bozó Tünde

„Az a csodálatos pallósor, mely része a holtág élővilágát bemutató tanösvénynek, ahová sokszor kilátogattunk az elmúlt években, most elhanyagolva, felújítatlanul, lezárva áll, nem látogatható. Miért!?" – kérdezte nemrég Bozó Tünde természetfotós, aki nyilvános Facebook-oldalán közölt egy képet a vízre épített tanösvényről, amelyre fatörzsek dőltek. A fotó alatt volt, aki olyan véleményt fogalmazott meg, miszerint „szándékosan van elhanyagolva minden Mártélyon", és e szándék hátterében „politikát sejt". Másvalaki szerint ez az állapot független attól, pillanatnyilag kik az önkormányzati vezetők, a több éve elmaradt karbantartást hiányolja. Erre évente 200-300 ezer forintot rá kellett volna költeni, most nem kerülne olyan sokba a helyreállítás.A Tisza árterének természeti értékeit bemutató tanösvény kialakításához saját pénze mellé pályázati támogatást, többek között a Norvég Alap segítségét is igénybe vette a vásárhelyi önkormányzat. A tanösvény nagyon népszerű kirándulóhely lett, nem csak Csongrád megyeiek ismerik. 2009-ben már egy időben román, portugál és finn csoport is járta a hullámteret. A leglátványosabb rész a holtág sekély részén, kiszáradt fák között keresztülvezető pallósor. Aki járt már itt, annak azért eszébe juthatott, hogy a faszerkezetre, amelyet a Tisza két-három évente ellep, oda kell figyelni. Akármilyen páccal egy tájvédelmi körzetben nyilván nem lehet védeni ezeket a deszkákat, pallókat, oszlopokat. A Bodnár Bertalan Természet- és Környezetvédelmi Oktatóközponttól azt az információt kaptuk, a vásárhelyi önkormányzatnál dönthetnek arról, mikor újíthatják fel a tanösvénynek ezt a részét.A hódmezővásárhelyi önkormányzat gyorshírszolgálata utóbb tudósítást közölt egy tanácskozásról, amelyen részt vettek a holtág életét befolyásoló szervezetek képviselői, így Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi és Borsos József mártélyi polgármester is. Kozák Péter, az Ativizig igazgatója mondta ki, hogy a mártélyi holtággal szemben legalább négyféle igényt támaszt az ember. Ez egyrészt megóvandó természeti környezet, de vannak itt strandolók, földjeiket öntöző gazdák és horgászok is. A rucaöröm és a kékalga miatt – erről többször is beszámolt lapunk – a horgászok és a strandolók szezonja is rosszul sikerült. A gazdáknak nem kellett öntözővíz, a vízügy ezért nem emelt vizet a holtágba – jött viszont szerves anyagokkal terhelt belvíz, ami az algáknak kedvezett. Mártély tisztított szennyvize is ide folyik. A holtág emberi beavatkozás nélkül feltöltődne, vagyis megszűnne. Ha rendszeresen átöblítik, az sem jó mindenkinek, mert például a pontyok ívásakor 20 centis vízszintcsökkenés is árt a halaknak. A résztvevők megegyeztek abban, jövőre kísérleti tisztítás kezdődik, amely a rucaöröm-problémát kezelné. A költségekhez hozzájárul a horgászegyesület és a két önkormányzat. Az is szóba került, mit lehet kezdeni a pusztuló pallósorral, amelynek cölöpjei is megsüllyedtek. Azért sem járható ez a rész, mert a holtág „üzemi vízszintje" emelkedett. Szóba került, hogy pontonokra vagy függőhídra lehetne cserélni a cölöpös szerkezetet. A felújításhoz az anyagi fedezet mellett azonban az is szükséges, hogy a medernek ez a része kiszáradjon.