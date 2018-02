Mártélyon télen is a víz az úr - galéria

A mártélyi holtág strandján egy lelket sem láttunk szerda délben. Valaki reggel mégis összegörgetett a kevés vizes hóból egy emberre valót. A legtöbb csónak a parton, amelyik a vízben, abban víz is áll. A kikötőmólókat teljesen elfoglalták a tőkés récék, úszik is egy-két csapat, messziről úgy látszik, csak sportból. Beljebb kormoránok jönnek-mennek. A falusi horgászboltban azt állították, eszik a hal. Ha a vizet nézzük, ott majdnem olyan mozgalmas az élet, mint nyáron, ember nélkül is. Az üdülőterületet bejárva egy-két autót látunk ház előtt.Az ács horgászni is szokott, de ilyen időben azért már mégse fog. Csak azért jött, hogy begyújtson a kályhába, átnézze az árajánlatait, és gondolkodjon fölöttük. Ezt csinálja, erről nincs mit nyilatkozni – mondja mosolyogva. Horgásszal is találkozunk. Két feederbotja mellett áll a sárban, eddig egy ponty se kérdezte tőle, miért jött. Barátságos, de hallgat. Így próbál szelíden rávezetni minket arra, hogy mi se beszéljünk, hagyjuk őt békén, hadd ázzon csak itt a hóesésben. A Hullámtér sincs nyitva, de a tulajdonos itt van. Halk dzsesszmuzsika szűrődik ki bentről. Biztos YouTube-ról szól: világít a számítógép monitora.

– Olyan lakóközösség, ami régebben volt, most nincs itt, nyáron se. Régen működött bolt, most nyáron két vendéglátóhely tart nyitva, illetve a strandra próbálnak életet vinni – mondja Bozsó József építési vállalkozó. Felesége családjának két nyaralója van itt, a nagyapa naponta kijár a házba, sétál a parton. József egy üdülőt újít fel, megbízásból, a 2006-ban megrongálódott faszerkezetet hozzák eredeti állapotba.Az az árvíz az itteni élet szempontjából vízválasztó volt. – Sokan azután ki sem jöttek felújítani a nyaralójukat. Jó néhány elhagyatott, de a jobbak közül is van sok eladó. Megnőttek, elöregedtek a fák a házak között, az egyik itt tavaly dőlt ki. Csak gallyazni szabad, vagy botozni, kivágni csak külön engedéllyel. A gyökerek fölnyomják a betont, itt a közelben egy ház szerkezete is így járt. Aki igazán szereti ezt a helyet, az azért marad. Ilyenkor is azzal jön ki, hogy megnézi, minden rendben van-e az ingóságokkal. Ez hamar megvan, mégse siet haza, hanem leül ebbe a csöndbe.Ahogy látszik, itt az marad, akit nem zavar, hogy nem ő, hanem a víz az úr. Még ha most épp nem is árad a Tisza, itt ez mégis szépen látszik. Hiába szorították gátak közé, mert a hordalékot hozza, csak kisebb területen rakja le. Lehet, száz év múlva másfél méterrel lesz magasabb itt a földszint, eléri a Hullámtér teraszát, ha akkor még lesz hullámtér, és lesznek töltések.