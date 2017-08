Mártélyra költöztetnék a szülők a Táltos iskolát

A Táltos-családoknak hétfőn, a vásárhelyi városházán megtartott értekezletet követően a szü-

lők egy csoportja ott maradt. Telefonon felhívták Mártonné Ritter Máriát, a szegedi központú Táltos iskola igazgatóját, azt javasolva: tárgyaljon arról, hogy a vásárhelyi tagintézmény más településen tovább mű-

ködhessen, amíg a vásárhelyi Nyár utcai épületet felújítják.



Ezzel kapcsolatban kezdeményeztek egyeztetést keddre, melyen az igazgató asszony ígérete ellenére nem jelent meg. A szülők és a tankerület képviselői azonban ott voltak, és feltérképezték a számba jöhető épületeket. A fentieket a tegnap Mártonnénak eljuttatott e-mailben is leírta a két szülő, Nemes László és Rostásné Paku Beáta.



Azzal folytatták: ha a 2017/2018-as tanévre a pénz rendelkezésére áll a Táltosnak, és a megszüntetést tényleg kizárólag a felújítás indokolja, javasolják, hogy a polgármester@martely. hu, valamint az onkormanyzat @martely.hu e-mail-címek valamelyikén vegye fel a kapcsolatot a község önkormányzatával, Borsos József polgármesterrel. Kérjen információt a Fő utca 47. szám alatti épületről, melyben korábban a helyi általános iskola működött – most csak egy részében az alsó tagozat –, amely a szülők szerint alkalmas lehet a 93 Táltos-diák befogadására. Kérdezze meg, ehhez hozzájárulnak-e a mártélyiak. Erről várhatóan, hivatalos megkeresés esetén, a képviselő-testület dönthet.



Az épületet, melyet Nemes László korábban nyilatkozatában, majd a hétfői szülői értekezleten is javasolt, tegnap megnézték. Most Mártonné Ritter Mária következik – telefonon kerestük, hiába. Ha sikerül a terv, ideális esetben együtt maradhat a Táltos-közösség.