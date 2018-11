Márton-napi vigasság a kopáncsi tanyamúzeumban

Talán a kicsik élvezték legjobban a Márton-napi vigasságot.

Ennek keretében a kiállítóhely új, a gabonatermesztést bemutató egységét is átadták. A Márton-naphoz kapcsolódó népszokásokat Terendi Viktória, a Tornyai-múzeum néprajzkutatója elevenítette fel, köztük azt, amely szerint, ha Márton napján nincs hideg, akkor kemény télre számíthatunk. Bemutatta az eredeti funkciójában gazdálkodási központként működött múzeum kiállításának legújabb, a gabonatermesztési egységét.A BFMK gyermeknéptánccsoportjai, a Ficánka, a Csillagocska és a Csicsergők Tápainé Mariann és Majoros Gabriella vezetésével mutatták be koreográfiáikat a tanyamúzeum udvarán, míg Márton püspök legendáját Selmeczi Tóth Andrea előadásában ismerték meg a gyerekek, akik a kézműves-foglalkozáson lámpást és libaalakokat készíthettek.A program résztvevői a Márton-nap gasztronómiájából is ízelítőt kaptak: megkóstolhatták a ludaskását és a libapecsenyét, részt vehettek a gyermektáncházban, és hallgathatták Tószegi Ferencnek és barátainak tangóharmonikán és tárogatón előadott népdalműsorát.