Márton lett a legszebb székkutasi liba - fotók

– Márton júniusban kelt ki a tojásból, orosházi szürke májliba. Mára rendesen megnőtt, már legalább 5 kilós. Alig tudom tartani

– Évtizedes hagyománya van iskolánkban a Márton-napi programoknak – tudtuk meg Patyi Évától, a Klauzál Gábor Általános Iskola székkutasi tagintézményének vezetőjétől. A Márton-naphoz kapcsolódóan lampionokat készítettek a gyerekek a pedagógusok segítségével. Az emlékházban pedig a régmúlt játékait lehetett kipróbálni, például lúdgégetésztából nyakláncot fonni, kukoricacsutkából várat építeni. Diódobálási versenyt is rendeztek. Népszerű volt a kukoricamorzsolás is.A hagyományokhoz hűen, idén is volt libaszépségverseny. Három szárnyast nevezett be a gazdája. Az elmúlt évhez hasonlóan most is Tóth Orsolya libája lett a legszebb.– mondta a vásárhelyi Mezőgazdasági Karon tanuló gazdája.Márton csokornyakkendőben érkezett a megmérettetésre, és még csak nem is gágogott, türelemmel viselte a hirtelen jött népszerűséget.Tóth Orsolyától megtudtuk, a család a tavalyi győztes libákat eladta. Az új gazdák tenyésztésbe fogták a két libaszépséget. Mártonra is ez a sors vár.– Már voltak, akik jelezték, szeretnének jövőre tojást kapni. Mártonról egyébként még egyelőre nem lehet tudni, hogy fiú-e, vagy lány.