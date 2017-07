Más nevében is fölvették a fogyatékossági támogatást - Postás buktatta le a költségvetési csalókat

– Hozott a postás egy kártyát, amely szerint fogyatékos vagyok, és kedvezménnyel utazhatok. Még örültem is, milyen rendesek velem. Akkoriban beteg voltam – mondta Kőszegfalvi György nyugdíjas villanyszerelő szerdán a Szegedi Járásbíróság előtt, ahol tanúként hallgatták meg. – Ismerősök szóltak, hogy figyeljek oda, mert ezzel pénz is jár. Amikor ez ügyben bementünk Szegedre az Államkincstárhoz, csodálkoztak, miért reklamálok, amikor ezt a havi 27 ezer forintos támogatást két éve föl is veszem... Az ügyintéző megmutatta a kitöltött űrlapokat, amelyeken minden adatom, nevem, TAJ-számom stimmelt, de az aláírásom nem: az olyan volt, mintha egy kisiskolás gyerek írta volna.Mint kiderült, a nyugdíjas nevében egy vásárhelyi, ráadásul ismerős család vette föl a fogyatékossági támogatást. Valahogyan megszerezték Kőszegfalvi György adatait. Egyszer tényleg elveszett az iratos táskája, de előkerült, a megtaláló leadta.A csalásra úgy derült fény, hogy a postás ismerte a villanyszerelőt, tudta, hol lakik, és oda, nem pedig a borítékon feltüntetett címre vitte ki a levelet a kártyával. Kőszegfalvi Györgynek ugyan volt régen közlekedési balesete, és infarktus miatt lett rokkantnyugdíjas, bottal is jár, de olyan problémák nem voltak vele, amiket a jogtalan támogatás igénylői a papírra írtak a nevében. Költségtérítést sem kért a bíróságtól az ideutazásáért. Azt mondta, robogóval jött, azzal is megy haza.Nem egyedül ő járt így. Juhász Zsuzsanna bírónő felolvasta egy azóta elhunyt ember rendőrségi tanúvallomását is, aki után szintén fizetett az állam ilyen támogatást. Az illető 40 ezer forintos rokkantnyugdíja is a csalók számlájára érkezett, mert náluk lakott.Összesen 96 millió forint kárt okozott az államnak e költségvetési csalás, amelynek kivizsgálása 2015 áprilisában kezdődött , és vélhetően még idén novemberben is folytatódik a Szegedi Járásbíróságon. 51 vádlott ellen folyik az eljárás. Az elsőrendű az ideg-elmegyógyász L. E., aki az ügyészség szerint 2001-től tíz éven át állított ki hazug tartalmú igazolásokat, amelyekkel fogyatékossági támogatást igényeltek olyan emberek, akiknek ez nem járt volna. Így akik papíron mentálisan retardáltak, nagyon alacsony intelligencia-hányadossal bírtak, nem tudtak írni-olvasni, magukról gondoskodni, a valóságban több esetben jogosítvánnyal rendelkező, épkézláb emberek, köztük akad vállalkozó is