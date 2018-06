Mától sörfesztivál Vásárhelyen

Huszonöt sörfőzde több mint 200-féle italát kóstolhatjuk meg, és 15 streetfoodárus kínálja majd ételeit, például kenguruburgert és aligátorsteaket, de várja a vendégeket Ásós Géza népszerű cigányvendéglője is. Természetesen lesznek koncertek, a megszokott magas színvonalat képviselő előadókkal, együttesekkel.



A mai program: 17 óra: megnyitó, 18 óra: Maya Soul élő koncert, 20 óra: Compact Disco élő koncert, péntek, 18 óra: Buligánok élő koncert, 20 óra: Ham ko Ham élő koncert, 22 óra: DJ Nacsa. A szombati program: 18 óra: The Huckleberry Guys élő koncert, 20 óra: Tom White and the Mad Circus élő koncert, 22 óra: DJ Sindel. A vasárnapi program: 18 óra: Coco Bongo élő koncert. A koncertek a Kossuth téri színpadon, a DJ-k a Dr. Rapcsák úti sátorban lesznek.