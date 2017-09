Mázsákkal edzettek a szabadban

– Minden tökéletes, csak érdeklődő lehetett volna több, azt viszont a hűvös, borús időjárás rovására írhatjuk – mondta a többszörös világbajnok testépítő, Berek Gábor a szombati vásárhelyi erőshow díszvendége.A 165 centis fiatalember jelenleg 102 kiló, de még 8 kiló izmot szeretne magára pakolni. Pedig már így is nagyon széles a válla. Rá igaz a mondás: könnyebb átugrani, mint megkerülni.A Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt kialakított szabadtéri konditeremben tartott, a Kristó Endre vezette KrikoGym által szervezett erőshow programját ő nyitotta válledzéssel.Volt amikor 180 kilót mozgatott meg, és szívesen adott tanácsokat azoknak, akik beszálltak egy kicsit tréningezni. Akadtak ifjak, akik hintának használtak egyes eszközöket, és láthatóan profi próbálkozók is.– Nem tartom magam teljesen amatőrnek, másfél éve kezdtem erősíteni, és akkor járok, mikor kedvem és időm van. Egyszer már nyertem egy fekvenyomó versenyt is – mondta Judit, aki csak úgy utcai ruhában pattant fel egy-két szerre, és végzett pár gyakorlatot. Egymást követték a programok, a bemutatók.A mongóliai világbajnokságra készülő Buttás Viktória is megmutatta formáját, akárcsak a modell kategóriában versenyző két tehetség, az Eb-4. Molnár Cintia és az Európa-bajnok Cservenák Alexandra. Nem lehetett melegük a bikinikben. De volt rúdtánc a Pole Magic előadásában, crossfitelemeket tartalmazó tréning – Bagi Mátyás vezényletével –, míg Maksa Edina maxoutedzést hozott a vásárhelyieknek.Az erőemelők, a KrikoTeam sportolói háziversenyt produkáltak egymás között, egyéni rekordokat állították fel. Nagy „Joe" Zsolt 250 kilóval végzett fekvenyomást, Gáleg Norbert 260-nal guggolt, a világbajnoki 2. Szenti Ferenc pedig 5 kilóval megjavítva eddig legjobbját 290 kilogrammot húzott fel. Meghajlott a rúd.