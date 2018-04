Meddő párok reménye lehet a masszázs - a vásárhelyi Faragó Katalin 117 baba megszületéséhez járult hozzá

– Ezáltal öngyógyító erőket aktivizálunk, és a betegségeket megelőzzük, illetve a már kialakult kórképek gyógyulását is elősegítjük. Vagyis az igazi gyógyítást, regenerálódást maga a szervezet végzi el

– A lényeg, hogy a menzesz első napját követő 9., 11., 13. és 15. napján végzek 15-20 perces masszázst, stimulálva a hormonháztartást, ami hatékonyabbá teheti az orvosi beavatkozásokat, beültetéseket is. Ezeken a napokon otthon is – az ismert technika szerint – aktívnak kell lenni. Volt olyan férfi, aki arra panaszkodott, parancsra nem megy. Mondtam neki, ezt beszélje meg a petesejttel. Egyébként a kezelés a meddő férfiaknak is segíthet