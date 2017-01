Még 105 bérlakást hirdetnek Vásárhelyen

Adatok



A vásárhelyi önkormányzat tavaly májustól eddig 141 saját tulajdonú bérlakást hirdetett meg értékesítésre. 36-ra pályáztak, és eddig 18 adásvételi szerződést kötöttek. A 18-ból hármat vett meg hozzátartozó, tizenkettőt a bentlakó, hármat külsős.

– Nagyon aggódom. Egy lehetséges vevő már járt a lakásunkban, be kellett engedni és körbevezetni – mondta a vásárhelyi Muladi Andrea . – Kicsit furcsának, megalázónak éreztem, nem beszélve arról, hogy tulajdonképpen az életembe is bepillanthatott.A tartósan beteg hat és féléves kisfiát, Alexandert egyedül nevelő fiatalasszony kilátástalannak érzi helyzetét, a gyes és a családi pótlék 52 ezer forintjából és alkalmi munkából él. A Táncsics Mihály utca 30. szám alatti önkormányzati bérleményét meghirdette eladásra a város. Kötődik a lakáshoz, ott nőtt fel, a közelmúltban a testvére felújította a WC-t és a konyhát. – Nem tudom megvenni, nem vagyok hitelképes – mondta elkeseredetten.Andrea barátnője, aki szemben lakik, és kérte, hogy a nevét ne írjuk le, annyit árult el: pályázott a lakásra, amelyben él, a vétel folyamatban van. Nem akar elmenni, ott nőtt fel, sok emlék köti a falakhoz. Ugyanabban a lépcsőházban laknak Halászék: Halász Jánosné Labozár Sára és a lánya a kisfiával. – Pályáztunk a lakásra, meg szeretnénk vásárolni, vagyis kicsit fellélegezhetünk. 6,2 millióért kínálták, ebből lejön a 20 százalékos kedvezmény, hitelt veszünk fel. Folyamatban van az ügy, de adásvételi szerződést még nem írtunk alá – mondta Halász Dalma Aggódik még a lakásáért Farkas Istvánné Ilona is – vele és a többi megszólalóval is beszélgettünk korábban. A Dr. Rapcsák András út 5. szám alatti 37 négyzetméteres otthonában még nem járt vevőjelölt. Reméli, ez így marad. Mert nem tudna hová menni. – Most szerencsére csend és nyugalom van – mondta az idős asszony.A még el nem kelt lakásokra továbbra is fennáll a város meghirdetett ajánlata, a feltételek sem változtak: a bentlakók 20 százalékos kedvezményt kapnak az árból. De bármilyen felmerülő kérdésben a bérlő vagy a lehetséges vevő információt kérhet a polgármesteri hivatal földszint 27-es és 28-as irodájában.