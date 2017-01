Még éjjel hazakerültek a világgá ment csipes kutyák

– Szilveszter éjszaka nyolc kóborló kutyát találtunk a városban. Közülük hétnek volt csipje. Leolvastuk, és hazavittük őket a csiphez hozzárendelt lakcímre – mondta Göncz Gábor, az Állatmentés Örökké Természet- és Állatvédő Egyesület elnöke.



– Volt olyan gazdi, aki borzasztóan örült, amikor becsöngettünk a kutyával. Olyan is akadt, aki kételkedett abban, hogy tényleg az ő kedvence. „Nézzék meg, az én kutyám itthon van, nem szökött el!" – győzködött bennünket, aztán kiderült, hogy sehol sincs a kutya, illetve nálunk van, és éppen hazavittük. Ezen az éjszakán is bebizonyosodott, hogy hasznos dolog a csipezés. Egyedül annak a kutyusnak nincs meg a gazdája, amelyiknek nem volt azonosítója. Az éjjel egy kapun be akart ugyan menni szegény jószág, de zárva volt. Nem voltak otthon a ház tulajdonosai. Ma visszamentek az önkénteseink, de kiderült, hogy nem onnan szökött el a kutya – mondta az elnök.



Az egyesület négy autóval és 8 önkéntessel járta Hódmezővásárhely utcáit. Ez volt a harmadik szilveszteri járőrszolgálatuk. Úgy tapasztaltuk, nem volt több kóbor kutya az év utolsó napján, mint a korábbi esztendők hasonló időszakában. A gazdik nagy része megfogadja a tanácsokat. A szokásosnál is jobban odafigyelnek ilyenkor a kutyáikra.