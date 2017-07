Még talány, miért zár be Vásárhelyen a Táltos iskola - Hegedűs: Alattomos, sunyi lépés!

A vásárhelyi Táltos iskola épülete a Kistöltés és a Nyár utca sarkán.

– Információimat a sajtóból szereztem, mert a vásárhelyi Táltos iskola fenntartója sem az önkormányzattal, sem a tankerülettel, sem a kormányhivatallal és a szülőkkel sem tudatta hivatalosan a bezárás okát – mondta el kérdésünkre Hegedűs Zoltán, Vásárhely alpolgármestere.Szombati számunkban megírtuk: a Táltos iskola igazgatója, Mártonné Ritter Mária felújítási munkákkal indokolta a vásárhelyi tagintézmény ideiglenes bezárását. Tanárokat bocsátottak el, speciális nevelést igénylő gyerekek sorsa vált bizonytalanná, nem lehet tudni, egyáltalán elkezdhetik-e és hol szeptember 1-jén a 2017/2018-as tanévet.

A hivatalos verzióval szemben több szülő NAV-vizsgálatról beszél, amit az igazgató asszony cáfolt, és állította: olyan megoldáson is dolgoznak, amivel az osztályok együtt maradhatnának (2017. július 22.: Bezár a vásárhelyi Táltos iskola ).A vásárhelyi alpolgármester viszont azt emelte ki: 100 gyerek sorsa vált bizonytalanná, és ez a magatartás elfogadhatatlan, felelőtlen iskolai vezetők részéről. – Az épületet ismerem, hiszen a tulajdonosa az önkormányzat. Állíthatom, olyan állapotú, hogy legalább 1 évig még nyugodtan folytatható lenne benne oktató-nevelő munka. Ráadásul létezik egy olyan megállapodás a város és a Táltos iskola között, hogy utóbbi részletre megvásárolja az ingatlant, és addig vállalja felújítását, karbantartását. Ezzel kapcsolatban sem kereste meg a városvezetést a Táltos vezetése.Almási István polgármester levelet írt a fenntartónak, amelyben azonnali tájékoztatást kért a kialakult helyzetről, ez még nem történt meg. – Alattomos, sunyi viselkedés, amit az iskola fenntartója művel! – fakadt ki az alpolgármester. – Ezúton is felszólítom a vezetést: minél hamarabb álljon ki a nyilvánosság elé, és mondja el őszintén, miért zárja be a vásárhelyi Táltos iskolát. Ezzel tartoznak a szülőknek, a gyerekeknek, mindenkinek – mondta Hegedűs Zoltán.