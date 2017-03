Még vakít a stadion reflektora Vásárhelyen

– Ahogy legutóbb ígértem, intézkedtünk, és a kivitelező állított is a lámpatestek szögén – közölte érdeklődésünkre Horváth Zoltán , a Hódmezővásárhelyi Futball Club elnöke, amikor elmondtuk neki: olvasóink szerint továbbra is vakítanak a reflektorok. Horváth hozzáfűzte, esténként rendszeresen közlekedik a 47-es főútnak azon a szakaszán mindkét irányból.– Tapasztalatból állíthatom, a reflektorok már főleg a pályát világítják meg, és nem olyan zavaróak, mint korábban, nem balesetveszélyes arra a közlekedés – mondta Horváth Zoltán.Korábban megírtuk: a klub is több jelzést kapott az arra haladó autósoktól, hogy a hátsó füves pálya egyik reflektorteste fényárba borítja a közelben a Kutasi utat. Olvasónk fotókat küldött az esti viszonyokról, azzal kommentálva azokat: a lámpák annyira elvakítják az autósokat, hogy a gyalogosokat és a bicikliseket sem észlelik időben.Tudni kell: a hátsó füves világítását tavaly tavasszal telepítették, de tavasszal és nyáron nem kapcsolták be, mert későn sötétedett, így sokáig lehetett használni a pályát. Ősszel állították üzembe.Akkor kaptuk az ígéretet az intézkedésre (2016. november 23.: Elvakítja a sofőröket a vásárhelyi stadion új lámpája), amiről Horváth Zoltánt kérdeztük. Olvasónk nemrég újabb fotókat készített, amelyek arról tanúskodnak, nem elég a változás, ami történt.– Mostanában nem várható újabb változtatás. Az a hatalmas gép ugyanis, amelynek a segítségével végrehajtották, most széles és mély nyomokat hagyna a pálya puha talajában, használhatatlanná tenné – mondta még el Horváth Zoltán.