Megérkezett Ricsike ágya, jól érzi magát benne a kisfiú

Az elektromosan vezérelhető ágy Ricsikének kényelmes, az anyukának pedig könnyebbséget hoz a kisfiú gondozásában. Fotó: Kovács Erika

Hétfő reggel megérkezett a kórházi betegápolásnál is használatos ágy Szabó Kláráékhoz. A család nagyon boldog. – Meg lehet emelni a fej- a lábrészt, de középen is. Utóbbi azért jó, mert ha felültetem Ricsikét, akkor nem csúszik vissza – mutatta az elektromosan vezérelhető ágyat az édesanya. Másik fiával, Leventével ketten rakták össze az ágyat. Ez a fekhely 140 ezer forintba került.A bevételükből nem tudták volna megvenni. – Magasabb, mint az az ágy, amiben Ricsike eddig feküdt. Ez nekem is könnyebbséget jelent, nem kell olyan mélyre hajolni, amikor gondozom a kisfiam – mutatta Szabó Klára, akinek a másik ágyat sikerült eladnia.Mint megírtuk, Szabó Klára egyedül neveli három gyermekét. A legkisebb Ricsike, aki epilepsziás. A kisfiú mozgásképtelen, 24 órás ellátásra szorul. Édesanyja ápolja, így nem tud elmenni dolgozni. A család nehéz anyagi körülmények között él. Szerettek volna venni egy speciális betegágyat a kisfiúnak, de nem volt pénzük rá, ezért kupakot gyűjtöttek. Cikkünk nyomán (2018. május 23.: A 6 éves vásárhelyi kisfiúnak, Ricsinek segítségre lenne szüksége – Rengeteg kupak kellene a speciális betegágyhoz ) sokan küldtek a családnak kupakokat. Olvasóink pénzadománnyal is segítették őket. Eddig 470 ezer forint gyűlt össze. Egy gyulai és egy hódmezővásárhelyi adományozó pedig kifizette az ágy teljes összegét. A szállítás költségeit a Rádió1 munkatársai állták.– Nem győzöm elégszer mondani, hogy nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki segített – mondta az édesanya.