Megerősíteni a szövetséget: szerdán Orbán Viktor miniszterelnökkel kávézott Hegedűs Zoltán alpolgármester

– Köszönjük az eddigi támogatást, és szeretnénk a szövetséget megerősíteni: számítunk a kormányra, és a kormány is számíthat Vásárhelyre – közölte kedden sajtóbeszélgetésen Hegedűs Zoltán.Vásárhely polgármesteri jogkörrel rendelkező alpolgármestere szerdán 9 órától a Parlamentben együtt kávézik Orbán Viktor miniszterelnökkel, akinek beszámol a városban zajló beruházásokról. Kijelentette: Hódmezővásárhely mindig a Fidesz-kormányok alatt fejlődött a legjobban. Elmondta még, fontosnak tartja a közbiztonságot, ezért kezdeményezni fogja, hogy a déli határ védelmét is ellátó, abban segítő rendőrséget és katonaságot erősítsék meg, létszámban is. A létesítendő katonai középiskola pedig képzett utánpótlásról gondoskodhat majd.A gigaberuházások, az északi elkerülő út és a tramtrain állásáról is beszámol, mert mindkettő kiemelten fontos Vásárhely életében, annak komfortosabbá válásában. – Arról is tájékoztatom Orbán Viktort, hogy az egészségügy helyzetét lényegesnek tartják a helyiek, a megtartott konzultáción a második legfontosabb fejlesztendő területnek jelölték. Kétágyas, fürdőszobás szobákat akarunk kialakítani a kórházban, amelyek a honvédség igényeit is szolgálhatják – mondta.Az egyedinek számító Minőségi Otthoncsere Programról is beszél majd, eddig – mint már írtuk – 11 családnak szavaztak meg támogatást, és a pénteki közgyűlésen újabb hétről döntenek. A bővítendő ipari parkot is megemlíti, azt, hogy munkacsoport alakult a minél szélesebb támogatási rendszer kidolgozására. – Kérni fogom, a kormány támogassa az új piac, bevásárlóközpont létrehozását. A kis- és őstermelőket, vállalkozásokat kívánjuk támogatni, azt, hogy az emberek jó minőségű, megbízható helyi termékeket vásárolhassanak. Az itteni vállalkozások előnyt élveznek. Mert mi összetartó közösség vagyunk, és szeretnénk, hogy Vásárhely minden korosztálynak jó választás legyen – szögezte le Hegedűs.Végül közölte: a találkozón megerősíti a kibővített I. világháborús emlékmű március 14-ei avatására a meghívást, arra még tavaly májusban Almási István invitálta a miniszterelnököt.