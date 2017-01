Megetették az állatvédők Ildikó és József kutyáit

A párnak három, hosszú láncra kötött kutyája van. Mint megírtuk, pénteken Ildikóék meggondolták magukat, és elfogadták az önkormányzat által felajánlott 20 négyzetméteres lakrészt, ahol április 15-éig tartózkodhatnak. Ha nem így tesznek, valószínűleg megfagytak volna. A kutyák azonban egyedül maradtak a tanyaudvaron.



Szombaton megnéztük az ebeket. Szerencsére jól tápláltak, így az elmúlt napok nagyon hideg éjszakáit viszonylag jól viselték – tudtuk meg Balogh Ernőtől, a Hódmezővásárhelyi Állatvédő Egyesület elnökétől. – Házuk van, még ha nem is túl jó. Egy-két rongy is volt alattuk. Megetettük, megitattuk őket. Hétfőn szalmát viszünk alájuk, és felkeressük a gazdáikat is, hogy megkérdezzük, mi a szándékuk a kutyákkal. Ha nem tudják vállalni az etetésüket, menhelyre visszük őket – mondta el az állatvédő.