Megfenyegette Vásárhely volt aljegyzőjét Márki-Zay Péter

- Először megfenyegetett, pszichés nyomás alá helyezett kényszerített arra, ha nem közös megegyezéssel szüntetjük meg a munkaviszonyomat, akkor ő bizalomvesztés címszóval azonnali hatállyal felmond nekem. A másik választásom az volt, hogy közös megegyezéssel megyek el, ebben az esetben ad nekem 2 hónap felmentési időt, amire az átlag bérem jár és 4 havi végkielégítést, ami közös megegyezés esetén jutalomként értelmezendő.

Két nappal Márki-Zay Péter hivatalba lépését követően távozott Hódmezővásárhely aljegyzője. Végh Ibolya 1990 óta dolgozott a vásárhelyi önkormányzatnál, ám az új polgármester hétfőn, a munkaidőt követően négyszemközt közölte vele, hogy nem bízik a munkájában, mert megengedhetetlen módon politizált a szombati közgyűlésen. - írja a- A beszédében ugyanis azt állította, csak a hivatalba lépésekor lett számára tiszta, hogy a város milyen mértékben eladósodott. Szerinte ezt a vásárhelyiek eddig nem tudták, ő hozta nyilvánosságra munkába állását követően. Mint felelős aljegyző jeleztem neki, hogy a város költségvetése már február 7-én kikerült az internetre, azóta bárki megnézheti a város honlapján. Továbbá az eladósodottságról annyit mondtam neki, hogy a 23 milliárdos költségvetési főösszegnek a 2 százalékát sem éri el a város adósságállománya. Tulajdonképpen ez nem hitel, hanem egy részletfizetés, ami több éven keresztül tart: 2030-ig kell megfizetnünk azt a 3,8 milliárd forintot, amit ő 5 milliárdosnak emleget - mondta a portálnak adott interjújában Végh Ibolya, aki hozzátette, ezzel Márki-Zay Péter már az ünnepi beszédében sem mondott igazat.A volt aljegyző megerősítette, Márki-Zay Péter diktafont hord magával. Egy alkalommal, amikor kollégájával bent ültek nála, a zsebébe nyúlt, és kivett egy diktafont, majd azt mondta: észre sem vette, hogy ez be van kapcsolva. - Egyébként az asztalára mindig ki van téve a diktafon. Bekapcsolja, amikor kimegy a folyosóra, hogy így beszélgessen az emberekkel. A megbeszéléseinken mindent felírt egy füzetbe, úgy, hogy mellette diktafonon is rögzíti a beszélgetést. Azon sem lepődnék meg ha összevagdosott felvételekkel állna elő. - tette hozzá Végh Ibolya, majd úgy folytatta:Végh Ibolya arról is beszélt, rettenetesen rossz a légkör a hivatalban, mindenki félti az egzisztenciáját, szétszakadni látszik a polgármesteri hivatal. A szocialista Botka László emberei megszállták a hivatalt, és már az "esztergomi mártír", Tétényi Éva, és a NAV bukott munkatársa, Horváth András is a vásárhelyi polgármesteri hivatalban van - akik kikérték a város összes szerződését. - A szegedi polgármesteri hivatal ügyvédi irodájának munkatársai vizslatják a szerződéseket, hogy április 8-ig valami balhét robbanthassanak ki. Azt akarják bizonyítani a szocialista városvezetés és a Jobbik emberei, hogy Vásárhelyen minden szabálytalanul ment, a köztisztviselők pedig korruptak. Nagyon gyors tempóban kell dolgozniuk, hogy az áprilisi választások előtt kreáljanak valami ügyet, hogy folytathassák a sárdobálást.- Márki-Zay Péter nagyon szeret beszélni, és akkor nyugodt, ha rivaldafényben állhat és rajongók veszik körül. A hétköznapokról azonban fogalma sincs: miként kell egy várost működtetni, a Hivatalt irányítani, hogyan kell a beruházásokat levezényelni. Sajnos, ilyen hétköznapi dolgokkal még nem volt ideje foglalkozni. Csakhogy az idő telik, a becsület meg fogy, ahogy a közmondásból ismerjük - fogalmazott Végh Ibolya.(Nyitókép: vásárhely24.com / Jacsovics Klaudia)