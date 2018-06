Megfiatalodott a Zrínyi-laktanya Vásárhelyen

A tegnapi nyílt napon több katonai programmal várták a kicsiket és a nagyobbakat, mert a rendezvény egyik nem titkolt célja a toborzás, hogy megismertesse a laktanyát és a honvédséget a látogatókkal.– Ezen a napon, 9-től 12 óráig nagyon megfiatalodtunk, a Zrínyi Miklós Laktanya átlagéletkora, a katonákat és a látogatókat is beszámítva nem haladta meg a 10–12 évet – mondta Hazadi János őrnagy. A változatos programokat nagyon élvezték a gyerekek, csoportok érkeztek vásárhelyi és szegedi iskolákból és óvodákból is. A megyeszékhelyről például a Fekete István Általános Iskola mazsorettcsoportja a program része volt. Tegnap nemcsak a vásárhelyi katonák, a Bocskai István Lövészdandár mutatkozott be, érkezett MI–17-es helikopter a szolnoki bázisról, a szentesi műszaki ezred víztisztító konténert és búvárfelszereléseket hozott. A vásárhelyi tűzoltóság és a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság is képviseltette magát egy-egy járművel.A programban szerepelt harcászat, a vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár különleges díszelgő csoportjának és a vásárhelyi Helyőrségi Zenekar alaki bemutatója, valamint a Hagyományőrző Pálffy Huszárok megmutatták egyenruhájukat és fegyverzetüket. Az íjászatot és a paintballt is kipróbálhatták a nap folyamán a gyerekek.