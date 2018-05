Meghallgatásokat tart majd a K'Art ügyet vizsgáló ideiglenes bizottság - Szabó Bálint lesz az első ,,vallatott"

– Ma megkezdi munkáját a közgyűlés által életre hívott ideiglenes vizsgálóbizottság, amely a K'Art-ügy szálait igyekszik kibogozni – jelentette be tegnap a vásárhelyi városháza előtt tartott sajtótájékoztatón Szabó Bálint. A Likvid Kontroll Kft. ügyvezetője a K'Art cégcsoport károsultjainak egy részét képviseli. Az építőipari cég 60 alvállalkozójának mintegy 800 millió forinttal tartozik.



Megemlítette: Márki-Zay Péter, Vásárhely polgármestere 60 napja adós azzal, hogy tisztázza: kapott-e, és ha igen, hányszor és mennyit kampányának finanszírozására Kendi Imre tulajdonostól, vagy a K'Art-cégcsoportból bárkitől. Kitérő válaszokat ad. – Amennyiben ez bebizonyosodik, Márki-Zay Péter nemcsak jogi, erkölcsi értelemben is megbukott, és távoznia kell, nincs, nem lehet maradása a hivatalban – jelentette ki a jogász.



Legutóbb bűnpártolás és pénzmosás gyanúja miatt jelentette fel a polgármestert, a lehetséges tiltott pártfinanszírozás és kampánya miatt. Megismételte korábbi mondását is: mindenkinek meg kell tanulni, a szerződéseket be kell tartani, az alvállalkozókat ki kell fizetni. – A bizottság legfontosabb feladata szerintem, hogy feltárja a tényeket, és azokat a nyilvánosság elé tárja. A 2014-es helyhatósági választás óta Kendi Imre most tért vissza a közéletbe, és oligarchaként igyekszik befolyásolni a megválasztott polgármester döntéseit, mert a K'Art továbbra is építőipari tevékenységet folytat. Hová lett a vállalkozóktól ellopott 800 millió forint? – tette fel a kérdést zárásként Szabó Bálint.



Ezután bement a polgármesteri hivatalba, részt akart venni a nyilvánosként meghirdetett bizottsági ülésen. A sajtóreferens arról tájékoztatta, azt nem hívta össze a polgármester. Pár perces közjáték és a rendészek érkezése után kiderült, lesz ülés, csak a helyszín változott: a kistárgyaló helyett Kószó Péter korábbi alpolgármester irodájában tartják. A sajtó nyilvánossága előtt megválasztották elnöknek Benkő Zsoltot, aki közölte: sajnálja, hogy az első ülésen Márki-Zay Péter nem vesz részt, ami árulkodó, „azt jelentheti, nem érdekelt abban, hogy a vásárhelyiek tisztán lássanak az ügyben". Az ütemterv szerint először – a legközelebbi összejövetelen – Szabó Bálintot hallgatják meg, majd az alvállalkozókat, és betekintést szeretnének az iratokba. Szabó megfontolásra ajánlotta, hallgassák meg a Kendi családot és Márki-Zay Pétert is. Az első eredményekről már a májusi közgyűlésen számot adna az ideiglenes bizottság.



Pár perc múlva a Balogh Imsi Sportcsarnok bejáratánál tartott sajtótájékoztatót Benkő Zsolt és Cseri Tamás, ahol beszámoltak a bizottsági üléséről. Cseri azt javasolta a polgármesternek, ha nyilvánosságra hozná kampányszámláját, rögtön tisztázódhatna minden.