Megható a hódmezővásárhelyi ajtóba tűzött rózsa története

Még él a barátság – ezt üzeni a virág a postaládában. Fotó: Imre Péter

– Sok gratulációt kaptam a levélszekrénybe tűzött rózsáról szóló cikk apropóján – mondta a 75 éves vásárhelyi Szemenyei Bálint. Hozzátette: volt, aki megjegyezte, szebb a kapuja, mint amilyennek a fotón látszik. Arról írtunk, milyen üzenetet közvetíthetett a virág . Próbáltuk kitalálni a rózsa történetét, mint most kiderült, sikertelenül. A valóság megható.– A rózsát tulajdonképpen négy éve elhunyt feleségem, Rózsa kapta a halálának évfordulójához közeli napon – árulta el Bálint. Azzal folytatta: – A miénk és egy másik família között húszéves a barátság, mindig megemlékeztünk egymás név- és születésnapjáról, a karácsonyról sem feledkeztünk meg. Ez így ment a tavalyi és az idei évig, de június 18-án lesz egy éve, hogy itt hagyott minket a barátom. Az özvegy – biztosan a gyász miatt – megfeledkezett a kölcsönös köszöntésekről.

Az idős férfi már azt gondolta, így ér véget a két évtizedes barátság, amikor május 25-én a strandról hazatérve – már reggel 6 órától mindennap ott van – meglelte a rózsát. Ez korábban is így történt, ha nem találták otthon, a levélszekrénybe tűztek egy szálat.– Még él, és szép. Odatettem a feleségem urnája mellé. Otthon őrzöm. Kicsit talán nekem is szánta Erzsébet a virágot, május 18-án ünnepeltem a 75. születésnapomat. Ez a virág azt is üzeni: folytatódik a barátságunk – tette hozzá Szemenyei Bálint.