Megint kórházba kerül Kormányos Vanessza, februárban hegedülhet újra

Kormányos Vanessza az ajándékba kapott okostelefonnal. Családi fotó

– Vanessza 2015 decemberében lépett fel utoljára, akkor Szegeden – mondta a Virtuózok című tehetségkutató műsorból megismert, már 14 éves Kormányos Vanessza hegedűtanára, Czeglédi Ibolya. Azóta sokat betegeskedett, volt kórházban, lelkileg is megviselték a történtek. Mélypontra jutott.A sok hiányzás miatt a múlt tanév végén nem tudott részt venni a hegedűvizsgán a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskolában, de az addigiak alapján osztályozták. A 7. osztályt is befejezte a vásárhelyi Táltos Tehetséggondozó Általános Iskolában a nehéz körülmények között elő kislány. Az idei tanévben is sokat hiányzott már, küzd a cisztás fibrózissal.– Jó hír, hogy lelkileg túljutott a mélyponton, viszont jövő héttől újra a szegedi klinikán ápolják, vénás kezeléseket kap. Februárban hegedülhet legközelebb – az elmúlt félévben még nem gyakorolhattunk –, és a kedvenc ír zenéiből összeállított parafrázist próbáljuk majd – mesélte Czeglédi Ibolya.

Vanesszának újabb álmai váltak valóra a közelmúltban. Névtelenséget kérő adományozóknak köszönhetően kapott egy okostelefont internet-hozzáféréssel, és egy jó meleg télikabátot. Vanesszáról legutóbb szegedi fellépése és a különböző adományok kapcsán írtunk , akkor mondta: amikor hegedül, eltereli a figyelmét betegségéről, elfelejti a fájdalmakat, a gyötrelmeket. Csakis a muzsikára koncentrál.