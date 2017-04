Múlt héten azt jelentették be, hogy nem lesz nyitva a piac nagypénteken. Aztán péntek reggelre változott a helyzet: nagypénteken, szombaton és húsvétvasárnap is nyitva lesz a piac. Így nem szakad meg a hagyomány, hiszen 1919 óta minden nagypénteken volt piac Vásárhelyen.– Azért döntöttünk úgy, hogy legyen mégis piac, mert szóban és írásban jelezték az árusok. Legfőképp üzengettek, az a mániájuk – kommentálta a legutóbbi döntést Magyar József , a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Zrt. ügyvezetője.– Örülök, hogy mégis lesz piac nagypénteken. Karfiolt és karalábét fogok árulni, a húsvét előtti kedd és a következő péntek között megromlana, ezzel nagy lenne a veszteségem – fejtette ki Borbás Ferencné – Nekünk péntekre van engedélyünk, szombaton pedig egyébként is más a kereslet – magyarázta Elek András , aki tejtermékeket árul a piacon. – A húsvét miatt több napra vásárolnak az emberek: kell tej, de vesznek túrót és sajtot is. Nagy bevétel esne ki, ha nagypénteken nem piacozhatnánk, jó hír, hogy mégis lehet – fejtette ki.– Nekünk a vásárlókat kell kiszolgálni, nem imádkozni – érvelt Bors Lászlóné , aki ruhák árusításával foglalkozik.– Nem foglalkozom én már a nagypéntekkel, jól döntöttek, hogy mégis lesz piac. Az embereket inkább erről kellett volna megkérdezni – kommentálta a fejleményeket Rácz Károlyné Tercsi Sándornénak is hasonló a véleménye. – Örülünk a változtatásnak, mert azért alapvetően húsvétvasárnap is nyitva lesz. Szoktam templomba járni, de nagypéntek nem akkora ünnep, mint a húsvét. Szombaton már sütünk-főzünk, arra is készülni kell – mondta.